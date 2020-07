Donald Trump anunciou esta quinta-feira que a Convenção do Partido Republicano não se vai realizar devido à crise pandémica. A convenção, que serviria para confirmar a sua nomeação como candidato formal dos republicanos às eleições presidenciais do próximo dia 3 de novembro, estava marcada para Jacksonville, no estado da Flórida. “Não faremos uma convenção com uma multidão. Não é o momento certo para o fazer”

O Presidente norte-americano anunciou, contudo, de que irá realizar o discurso de aceitação em Charlotte, na Carolina do Norte, onde os republicanos deverão organizar uma mini-convenção à base de sessões online.

O discurso de aceitação da nomeação presidencial do partido é um momento formal com grande carga simbólica para os militantes quer do Partido Republicano, quer do Partido Democrata, já que costuma ser o momento alto de cada uma das convenções dos dois principais partidos dos Estados Unidos. Antes de iniciarem os respetivos discursos, os candidatos costumam subir ao palco acompanhados das respetivas famílias.

Discurso de aceitação de Trump vai realizar-se em Charlotte

Apesar de ter anulado a Convenção dos republicanos marcada para a Flórida, Donald Trump confirmou que o partido mantém os eventos marcados para Charlotte, na Carolina do Norte.

Aliás, Charlotte tinha sido a primeira escolha dos republicanos mas um conflito com o governador da Carolina do Norte – que se recusou a autorizar um evento de massas em plena crise pandémica – fez com que a convenção tivesse sido transferida para Jacksonville. Previsões de diversas publicações norte-americanas, apontavam para a presença de 19.000 pessoas.

O anúncio de Trump sucede à anulação da convenção dos democratas. O partido rival dos republicanos vai confirmar a nomeação de Joe Bidden num encontro em que deverão estar presentes apenas 300 das cerca de 50 mil pessoas originalmente previstas, segundo o New York Times.

Trump vem agora confirmar que também irá adaptar novas estratégias para realizar os eventos previstos para Charlotte que deverão respeitar as regras de distanciamento social e proibição de aglomeração de multidões e deverão ser transmitidos via online. Trump confirmou na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira na Casa Branca. “Eu irei à mesma realizar o discurso de aceitação, mas de uma forma diferente. Vamos fazer outras coisas, como ‘tele-comícios’, e outros eventos mais pequenos”, acrescenta o Presidente norte-americano.

Cidadãos de Jacksonville queriam processar Partido Republicano

Advogados e outros cidadãos da cidade de Jacksonville, no estado da Flórida, queriam processar o Comité Nacional Republicano e Donald Trump, por desejarem evitar a realização do comício do Partido Republicano, previsto para o próximo mês de agosto.

O evento estava previsto decorrer em modo de larga escala e estimava-se a presença de cerca de 19.000 pessoas. A população de Jacksonville via tal acontecimento com receio, devido à crise pandémica atual.

A reivindicação feita pelos cidadãos de Jacksonville surge também, no âmbito de comícios anteriores realizados por Donald Trump, como sucedera em Tulsa, onde o distanciamento social não fora respeitado.