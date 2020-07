É dia de dérbi lisboeta, não parece dia de dérbi lisboeta. E até aquelas pequenas concentrações de adeptos junto à rotunda Cosme Damião para um último apoio à equipa quando o autocarro passava, como aconteceu nas partidas com o Tondela ou o Santa Clara, deixaram de existir perante a cadência de resultados menos conseguidos que o Benfica foi somando no Campeonato e que deixaram os encarnados na segunda posição. Este sábado, no entanto, houve adeptos junto ao Estádio da Luz mas por outras razões e acabaram por sair pouco depois.

Depois de ter sido apresentada oficialmente a candidatura de João Noronha Lopes esta quinta-feira, e de ter sido dada a conhecer a lista de alguns apoiantes mais conhecidos do gestor no sufrágio de outubro este sábado, alguns apoiantes juntaram-se nas imediações do recinto para recolherem as necessárias assinaturas para formalizar mais tarde a entrega das listas, conforme está nos estatutos (e ainda foram reunidas algumas). Contudo, pouco depois, os elementos da segurança privada contratada pelos encarnados retiraram esses adeptos do local, tendo em conta as regras existentes desde o regresso do futebol em Portugal. E foi isso que o clube explicou em comunicado.

“O Benfica esclarece todos os sócios, adeptos e simpatizantes que, face à situação excecional que se vive devido à pandemia, foram adotadas rigorosas medidas de segurança e acesso a toda a zona que integra o nosso Complexo Desportivo no Estádio da Luz. Em dias de jogos, como o de hoje, essas ações ainda são obrigatoriamente mais reforçadas face aos critérios definidos e protocolados com a Direção-Geral da Saúde, Liga Portugal e FPF, estando o acesso limitado a um número muito restrito de funcionários, prestadores de serviço, organização e representantes de órgãos de comunicação social identificados e creditados. Medidas que foram adotadas desde o início de junho e vigoraram nos quatro jogos já realizados no Estádio da Luz”, disse o Benfica em comunicado.

“Assim, se em dia de jogo é expressamente proibida qualquer ação de cariz social ou comercial no interior do nosso Complexo Desportivo, nos outros dias, e face às restrições estabelecidas, informamos todos os interessados em desenvolver esse tipo de ações que as mesmas podem ocorrer desde que previamente informados os competentes serviços do clube e estejam de acordo com as normas e regras de funcionamento do nosso Complexo Desportivo, que, recorde-se, estão sujeitas a excecionais restrições devido às medidas adotadas de prevenção e segurança contra a Covid-19″, acrescentou, sem fazer referência à candidatura de Noronha Lopes.