O candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica João Noronha Lopes divulgou a sua lista de apoiantes, contando com alguns nomes de peso como o escritor e humorista Ricardo Araújo Pereira ou o diretor de programação da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro.

João Noronha Lopes, o gestor e antigo alto quadro da McDonald’s que representa uma terceira via nas eleições benfiquistas, apresentou a sua candidatura à presidência dos encarnados esta quinta-feira. Como adversários tem o atual presidente, Luís Filipe Vieira, além de Rui Gomes da Silva, ex-vice-presidente do Benfica.

Agora, João Noronha Lopes apresenta uma lista de apoiantes que destaca logo à cabeça o humorista Ricardo Araújo Pereira e o radialista Pedro Ribeiro. Vai também buscar outros nomes à sociedade civil, como o gestor e ex-diretor executivo da Impresa Pedro Norton, o politólogo Pedro Adão e Silva, a investigadora professora de Relações Internacionais Raquel Vaz Freire, o cineasta António-Pedro Vasconcelos, o escritor Jacinto Lucas Pires, ou o consultor de marketing e comentador desportivo Vasco Mendonça.

Além disso, João Noronha Lopes junta à sua lista de apoiantes alguns ex-dirigentes do Benfica — sendo que ele próprio também já passou pela “máquina” do clube, já que foi vice do ex-presidente Manuel Vilarinho. É o caso de Manuel Tinoco de Faria (ex-vice-presidente e ex-presidente da mesa da assembleia geral), João Carvalho (ex-presidente do cnoselho fiscal) e Luís Seara Cardoso (ex-vice-presidente).

Quanto a ex-atletas, João Noronha Lopes apresenta apenas um apoio: João Queimado, ex-jogador de râguebi do Benfica e antigo capitão da seleção de séniores.