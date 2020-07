O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), campeão de MotoGP em título, vai falhar o Grande Prémio (GP) da Andaluzia, devido a uma lesão no braço direito contraída na primeira corrida do campeonato, no domingo passado.

O piloto catalão foi operado na terça-feira a uma fratura no osso úmero do braço direito e, na quinta-feira, viajou para Jerez de la Frontera, onde no domingo se vai disputar a corrida andaluz. Márquez participou nos treinos livres de hoje, mas, na sessão de qualificação, saiu de pista antes de efetuar qualquer volta lançada, dirigindo-se imediatamente para o camião da equipa.

A decisão de não participar na corrida de domingo foi divulgada pela equipa Honda, através da conta oficial na rede social Twitter. Márquez persegue em 2020 o sétimo título na categoria rainha, o que lhe permitirá igualar o feito do italiano Valentino Rossi (Yamaha).

No entanto, num campeonato encurtado para 13 provas (mais três possíveis, que estão ainda por confirmar), devido à pandemia de covid-19, Marc Márquez continuará com zero pontos após duas jornadas.