Chad Clark e Mike Monter são dois fãs de carros rápidos e adoram meter as mãos na massa, desde que esta faça muito barulho e consuma muita gasolina. Talvez por viverem em Holmes County, Ohio, onde habita uma enorme comunidade Amish, indivíduos para quem um Ferrari é uma aberração e o carro da moda é uma carroça puxada por dois cavalos, Clark e Monter quiseram construir um veículo que fosse o oposto das muitas carroças que abundam na região. Mas o carma tem destas coisas…

Os dois amigos combinaram construir um super-camião, volumoso e pesado, que suportasse sem problemas a potência de um motor a jacto de um avião. Só que a compra não correu como pretendido e, em vez de ficarem com um turbofan, como o utilizado nos jactos privados, aviões comerciais e helicópteros, trouxeram para casa um turbojet com afterburner, mais próximo dos aviões de combate e dos motores do Concorde. Uma solução que até pode ser mais potente, mas tem igualmente maior consumo e necessita de mais tempo e espaço para revelar todo o seu potencial, não compatível com uma curta pista de drag racing.

Mas, o que Chad e Mike queriam mesmo era construir um “brinquedo”, pelo que, depois de comprado o motor, se este não servia para o camião, a solução era mudar de veículo. E foi aqui que entrou o carma, uma vez que, ao necessitar de um veículo muito leve, a dupla acabou por optar por uma carroça Amish em madeira, a que chamam Buggy – exactamente a antítese da “bomba” que pretendiam fabricar.

O povo Amish, uma comunidade cristã de origem alemã, é conhecido pela sua aversão à tecnologia, apesar de investigações do The New York Times e da Cosmopolitan terem revelado outras características bem menos louváveis. As suas carroças são construídas em madeira, dificilmente compatíveis com a montagem de um turbojet e o correspondente depósito de combustível de avião. Alta, estreita, com uma curta distância entre eixos e uns pneus finíssimos, a carroça tem tudo para ser um perigo, mesmo em linha recta, pelo que o motor vai ter de ser utilizado com algum cuidado. Até porque facilmente atinge 125 decibéis, nível a partir do qual a dor começa a ser intensa. Com afterburner, salta para os 180 decibéis.

O Thunder Buggy de Chad e Mike, que deve a denominação ao generoso ruído que é capaz de gerar, já realizou algumas demonstrações e sempre com bons resultados. Não pela velocidade máxima atingida, uma vez que está limitado a 60 mph, cerca de 96,5 km/h. Impressionante é ruído e o facto de uma carroça, com suspensão e rodas de carroça, continuar inteira – e Chad Clark vivo, ele que faz de piloto –, apesar de ser construída em madeira e não ter qualquer tipo de rollbar de protecção. Mas é, definitivamente, o veículo Amish mais rápido da história. Veja aqui o que acontece quando se trocam dois cavalos por um motor de avião: