Um incêndio em zona de pinhal no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está a ser combatido desde as 15h30 por bombeiros dos distritos de Coimbra, Leiria e Castelo Branco, informou a proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, no combate ao incêndio estão envolvidos 164 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 43 viaturas e cinco meios aéreos.

Ainda segundo a mesma fonte, apesar do esforço dos operacionais no terreno, o incêndio continua a lavrar com alguma intensidade junto à povoação de Moutinhosa, numa zona de pinhais.

Este é o fogo que mais meios está a mobilizar. Segundo a Proteção Civil, estavam ativos às 18h00 nove incêndios. No distrito de Bragança dois fogos em zona de mato (Vila Flor e Vinhais) estavam a ser combatidos com o apoio de meios aéreos.

Quase cem municípios de Portugal continental estão em alerta devido ao risco máximo de incêndio este sábado.

Incêndio em fábrica de celulose da Figueira da Foz

Também este sábado, um incêndio em duas pilhas de biomassa na fábrica de celulose Celbi, arredores da Figueira da Foz, está a ser combatido por 35 operacionais de diversas corporações de bombeiros do distrito de Coimbra, informou a Proteção Civil.

O incêndio está controlado, mas devido à natureza da biomassa continua a exigir muito cuidado”, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o alarme foi dado pelas 15h42, tendo acorrido às instalações fabris 35 bombeiros das corporações da Figueira da Foz (sapadores e voluntários), Condeixa e Sor, apoiados por 13 viaturas.

No combate ao incêndio nas duas pilhas de biomassa, de grandes dimensões, estão envolvidos meios próprios da Celulose Beira Industrial (Celbi).

As pilhas de biomassa são constituídas por matéria orgânica, de origem vegetal utilizada, na produção de energia e por isso facilmente inflamável.

Localizada desde 1965 na Leirosa, a Celbi dedica-se ao fabrico e comercialização de pasta de papel de fibra curta, a partir de madeira de eucalipto, e à produção de energia elétrica pelo método de cogeração.