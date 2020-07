A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O número de países que tem vindo a reportar recordes diários de novos infetados por Covid-19 é quase 40, de acordo com uma contagem realizada pela agência Reteurs com base em dados oficiais comunicados ao longo da última semana. Este registo de países corresponde ao dobro do verificado na semana anterior, o que confirma a escalada global da pandemia. Ainda esta sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde anunciou mais um recorde diário de novos infetados, cerca de 280 mil, o equivalente a mais do que toda a população do concelho do Porto.

A taxa de contágios tem vindo a acelerar nos países com um maior número de casos, como os Estados Unidos, Brasil e Índia, mas também em estados que têm tido menos foco por parte dos media como a Austrália, o Japão, Hong-Kong, Bolívia, Sudão, Etiópia, Bulgária, Bélgica, Usbequistão ou Israel.

Ao mesmo tempo, muitos dos países que aliviaram as medidas de isolamento social mais cedo estão a viver uma espécie de segundo pico, mais de um mês depois de terem registo o seu primeiro máximo de casos.

A Reuters recorda as declarações do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desta semana.

Não vamos voltar ao antigo normal. A pandemia já mudou a forma como vivemos as nossas vidas. (…) Estamos a pedir a toda gente que lide com decisões sobre para onde vão, o que fazem e com quem se encontram, como se fossem decisões de vida ou morte — porque são”.

O levantamento efetuado pela agência noticiosa revela um aumento sustentado no número de países que tem vindo a registar contagens diárias de infetados recorde ao longo do último mês. Pelo menos sete países estavam já neste padrão de aceleração há três semanas, número que sobe para 13 há duas semanas, e para 20 na semana passada, chegando a 37 esta semana. E esta é uma situação que se tem verificado em praticamente todos os continentes.