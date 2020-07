A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O treinador Xavi Hernández está infetado com covid-19 e não poderá orientar o Al-Sadd no jogo com o Al-Khor, na retoma do campeonato de futebol do Qatar, após a suspensão devido à pandemia, anunciou o ex-internacional espanhol.

“Não poderei acompanhar minha equipa no regresso à competição oficial. Há alguns dias, seguindo o protocolo da Liga, acusei positivo no último teste à covid-19”, informou Xavi Hernández, através da rede social Instagram.

O técnico, de 40 anos, revelou que se sente “perfeitamente bem” e adiantou que o Al-Sadd, terceiro classificado no campeonato, será orientado pelo compatriota David Prats, treinador da equipa B, no confronto com o Al-Khor, da 18.ª jornada da prova.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.