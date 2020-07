Com o campeão nacional já decidido e consagrado, restavam três corridas para decidir no último dia da temporada mais atípica da história da Primeira Liga: o terceiro lugar, o quinto lugar que é o último de acesso às competições europeias e a luta pela manutenção. E a primeira a ficar decidida era a do meio, com Famalicão e Rio Ave a entrarem em campo à mesma hora para decidirem, no derradeiro dia do Campeonato, quem agarrava a última vaga para a Liga Europa do próximo ano.

Ambas as equipas jogavam fora de portas: o Famalicão na Madeira, com o Marítimo, e o Rio Ave no Bessa, com o Boavista. E em teoria, a tarefa mais complicada estava reservada ao conjunto de João Pedro Sousa, que viajava até aos Barreiros para enfrentar uma das equipas que melhor se apresentou nesta retoma, pelo menos no que toca aos índices físicos e ao nível exibicional. Oito pontos acima da zona de despromoção e já com a manutenção garantida, os madeirenses tinham pouco ou nada a perder e entravam em campo com o objetivo de terminar a Liga com uma vitória em casa, depois de um empate com o Rio Ave e uma derrota com o V. Guimarães.

CSM-FAM, faltam 0’

Currículo do Famalicão nos Barreiros (só 1.ª divisão)

Um ponto separava as duas equipas antes do apito inicial das sete da tarde, com vantagem para o Famalicão, e era necessária uma vitória à equipa de João Pedro Sousa para fazer história e carimbar o apuramento para a Europa na primeira temporada de regresso à Primeira Liga. E o treinador tinha plena noção de que essa qualificação, aliada à já garantida melhor posição de sempre do clube no principal escalão do futebol português, seria uma alegria que exteriorizaria o plantel e a equipa técnica. “Vamos ficar tristes por não conseguir o objetivo, porque não vencemos o jogo. No entanto, não nos esquecemos do que fizemos. Estes jogadores estão de parabéns pelo grande Campeonato que fizeram. Se não correr bem, o estado de espírito será igual ao dos outros jogos que não ganhámos, mas percebendo da importância que tem para o clube, cidade e adeptos”, explicou João Pedro Sousa na antevisão da deslocação à Madeira, sublinhando depois que era “difícil” a época ter sido “mais positiva”.

“Começámos com um projeto arrojado, um projeto com coragem, um projeto que passou um bocadinho do papel branco do presidente para um projeto que é real, que foi construído degrau a degrau, com muita cabeça. Penso que agora, ao fim, só podemos olhar para trás e dizer que os jogadores estão de parabéns, o presidente também, a estrutura também. Toda a gente está. A época foi excecional. Temos 53 pontos, na época passada quem ficou na última vaga fez 52, no ano anterior creio que 51. Nas últimas épocas estaríamos classificados. Infelizmente para nós, esta época estes 53 pontos não vão chegar, mas vamos tentar dar uma pincelada final nesta grande época”, concluiu o técnico, garantindo que o objetivo principal continuava a ser ganhar o jogo.

Depois de perder o match point do passado fim de semana, quando uma vitória garantia desde logo o apuramento europeu, esteve a vencer o Boavista por dois golos de vantagem e acabou por ceder o empate, o Famalicão entrou algo adormecido contra o Marítimo e só demorou dois minutos a ficar desde logo em desvantagem. Na conversão de um livre que desviou na barreira e enganou Vaná, Zainadine abriu o marcador (2′) e surpreendeu a equipa de João Pedro Sousa, que entrou na partida praticamente a perder. Depois de ficar em desvantagem, o Famalicão assumiu os desígnios do jogo e assentou a primeira fase de construção numa zona muito subida do terreno, empurrando o Marítimo para o próprio meio-campo: os madeirenses, contudo, estavam a ganhar e sentiam-se mais do que confortáveis com esta dinâmica, com menos bola mas o jogo na mão, sem permitir que os famalicenses entrassem nas costas da defesa ou explorassem a profundidade das alas, como é apanágio da equipa.

E antes ainda de estarem cumpridos 20 minutos, a informação vinda do jogo do Bessa tornou a tarefa do Famalicão mais premente: Taremi marcou para o Rio Ave e colocou a equipa de Carlos Carvalhal a ganhar ao Boavista, o que significava desde logo que o Famalicão estava a partir daí obrigado a vencer o Marítimo para carimbar a ida à Europa. Numa altura em que já ambos os treinadores pensavam no intervalo, e depois de a equipa de João Pedro Sousa ter controlado a primeira parte sem ser asfixiante, Zainadine cometeu falta sobre Toni Martínez no interior da grande área e Fábio Martins, na conversão do penálti, empatou a partida (45+6′).