O atual vice-presidente da JSD, Alexandre Poço, foi eleito este domingo o novo presidente daquela estrutura autónoma do PSD com os votos de 317 delegados, o que corresponde a cerca de 53% dos votos. A adversária Sofia Matos, a atual secretária-geral da JSD, conseguiu apenas 285 votos, segundo apurou o Observador junto de fonte da JSD.

O sucessor de Margarida Balseiro Lopes, tal como a cessante líder da JSD, votou como deputado na quinta-feira contra a indicação da direção do PSD que ajudou a aprovar o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento. Alexandre Poço apoiou Miguel Pinto Luz nas últimas eleições diretas na primeira volta e optou Luís Montenegro na segunda volta, posicionando-se sempre do lado oposto a Rui Rio.

Alexandre Poço era por isso visto como um candidato mais próximo dos críticos de Rui Rio, enquanto Sofia Matos era vista como uma candidata mais próxima do atual presidente do PSD.

Já há dois anos o candidato oficiosamente apoiado pela entourage de Rui Rio, André Neves, tinha perdido as eleições para Margarida Balseiro Lopes.