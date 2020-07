Depois de seis derrotas consecutivas, o V. Setúbal chegava a Alvalade para disputar a sua primeira final na luta pela permanência sem grande margem de manobra. Após os 90 minutos, o nulo deu um ponto e a grande “vitória” que a equipa pretendia: beneficiando da derrota do Portimonense em P. Ferreira, entrava na última ronda a depender só de si. Mas a forma como esse 0-0 foi obtido provocou muitas opiniões que se iam dividindo: por um lado, houve quem criticasse e muito a postura dos sadinos por se alhearem do jogo ofensivo e colocarem um “autocarro” em frente à baliza; por outro, houve quem considerasse que cada um joga com as armas que tem e que a mais não é obrigado. Comentários à parte, esse primeiro objetivo tinha sido alcançado numa segunda volta péssima.

Depois de ter dobrado o Campeonato com duas vitórias frente a Belenenses SAD e Tondela, o V. Setúbal entrou numa espiral de maus resultados. Pior do que isso, não mais voltou a ganhar entre seis empates e nove derrotas. Nem mesmo a troca de treinador, com Lito Vidigal a entrar para o lugar de Júlio Velázquez a quatro jornadas do final, conseguiu inverter o rumo de queda livre de uma equipa que fez uma primeira metade de temporada muito interessante. A mudança técnica quis fazer regressar ao Bonfim uma figura que dois anos antes entrara pela porta grande dizendo que tinha uma ligação especial ao clube construída a partir das palavras de três antigos treinadores (Carlos Cardoso, o primeiro treinador sénior, Quinito e Mourinho Félix) e saíra por uma porta que ainda hoje não se percebeu se foi igualmente grande, pequena ou dos fundos. Uma figura capaz de puxar pelo sentimento da família vitoriana. Uma figura pragmática. E, no final, foi isso que aconteceu em Alvalade. O futebol é para ser jogado da melhor forma mas, quando chegamos à fase das decisões, só os resultados contam. E basta pensar que os quatro milhões por época dos direitos televisivos na Primeira Liga são cerca de 70% do orçamento…

“Não tenho muito que falar sobre outros jogos. Tenho pedido aos jogadores que estejam unicamente focados naquilo que conseguem controlar. Sinto o grupo forte e unido com uma energia muito positiva e a responsabilidade de fazer as coisas bem. Vejo a equipa acreditar que só uma vitória nos faz atingir o nosso objetivo. Temos de estar fortes para a luta. Era importante irmos para a última jornada a dependermos só de nós. Com muito trabalho, dedicação, esforço e união é-nos possível decidir o nosso futuro”, salientou Lito Vidigal na antevisão daquele que é também à sua maneira um clássico do futebol português frente a um Belenenses SAD já a salvo.

“Tenho passado a mensagem de que é importante respeitar sempre os adversários mas, acima de tudo, devemos pensar em nós. A história recente diz-nos que o Vitória tem estado nos últimos anos a decidir o Campeonato nas últimas jornadas. Esta época não fugiu à regra. Não queríamos estar a passar por este sofrimento mas, com quatro jogos para fazer numa fase destas, é difícil”, referiu ainda, antes de agradecer o apoio previsto para este domingo em Setúbal: “Saber que os adeptos vão estar nas redondezas do estádio a aplaudir a chegada sensibilizou-nos e é muito importante. Precisamos muito dos vitorianos e da cidade. É importante os jogadores sentirem o carinho que os adeptos têm por eles. Dá-nos força e motivação para lutarmos esta última batalha com otimismo”.

O apoio foi muito, talvez mais até do que se esperava quando o autocarro da equipa chegou ao Bonfim, e houve até uma avioneta a sobrevoar o estádio enviada pela claque VIII Exército para mais uma força suplementar para o jogo que iria marcar a temporada. E o início (atrasado, por ter de arrancar à mesma hora do Portimonense-Desp. Aves e do Moreirense-Tondela) teve essa vontade expressa pelas unidades mais ofensivas dos visitados, com Zequinha a arriscar a meia distância que passou perto da trave de Hervé Koffi (4′) e Carlinhos a tentar também de fora da área numa tentativa que passou ainda mais a rasar o poste dos azuis (12′). Nem sempre o V. Setúbal jogava bem, muitas vezes até parecia não jogar melhor por querer jogar bem, mas tinha mais remates na partida frente a um Belenenses SAD que incomodou Makaridze apenas uma vez num tiro de Show mas que beneficiava da situação resolvida na tabela classificativa para jogar com outra tranquilidade e qualidade em termos coletivos.

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do V. Setúbal-Belenenses SAD em vídeo]