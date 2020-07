Com o campeão nacional já decidido, a última jornada da Premier League tinha um interesse específico: a corrida pelas competições europeias, entre Liga dos Campeões e Liga Europa. E em Stamford Bridge, o jogo entre Chelsea e Wolverhampton obrigava a olhar para os outros que começavam à mesma hora: a possibilidade de o Leicester ganhar e roubar a Champions ao Chelsea, a possibilidade de o Tottenham ganhar e roubar o sexto lugar ao Wolves. Por isso, para se resguardarem dos eventuais resultados alheios e fazerem tudo aquilo que poderiam fazer, as equipas de Frank Lampard e Nuno Espírito Santo precisavam de vencer na última jornada da liga inglesa.

E na armada portuguesa, onde tanto Diogo Jota como Pedro Neto eram titulares, o destaque durante a semana foi para Daniel Podence. O avançado português estreou-se a marcar na Premier League na jornada anterior, contra o Crystal Palace, e foi o entrevistado da jornada no site do Wolves. “Fiquei muito feliz. Ainda não tinha jogado muitos minutos, por isso, ter estes jogos para jogar e marcar o meu primeiro golo foi muito bom. Esta altura está a ser difícil para toda a gente porque só faltavam nove jogos no Campeonato [antes da interrupção], por isso, fiquei feliz por marcar antes de a temporada acabar e também porque a equipa foi muito amigável comigo. Cada colega foi muito amigável comigo”, disse o jogador ex-Sporting, que chegou a Inglaterra no mercado de inverno proveniente do Olympiacos.

“Cheguei num momento difícil por causa da Covid-19. Foi um tempo complicado, chegar a uma cidade como Wolverhampton durante um Campeonato difícil. Foi duro desde o início, porque não tive muito tempo para jogar e depois de um mês, o Campeonato parou. Foi difícil para mim porque, como novo jogador numa nova equipa, é sempre complicado compreender tudo. Quando o Campeonato parou, não sabíamos quanto tempo ia demorar. Foi duro mas agora as coisas estão a correr bem e já tenho tido mais minutos e mais jogos para aproveitar. Assim como tudo na cidade, os restaurantes, os supermercados, todos os sítios estão a reabrir, o que tem sido muito bom para mim”, contou Podence, que este domingo começava no banco na visita ao Chelsea.

Mas entre a corrida pela Liga Europa e o bom momento de Podence, outra notícia acabou por marcar a semana do Wolves. Um elemento do clube inglês, em conversa com o The Sun, acabou por revelar o truque que Adama Traoré utiliza para fugir aos adversários: cobre os braços com óleo de bebé para tornar mais complexo aos defesas agarrá-lo. “Foi algo que tivemos de fazer para proteger o Adama. Os defesas estão tão preocupados com o facto de ele fugir deles que tentam sempre esticar-se e agarrar-lhe o braço. Lubrificar os braços torna isso mais difícil para os adversários e ajuda a prevenir outras lesões”, explicou a fonte interna do Wolves, que contou ainda que os puxões dos oponentes causaram algumas lesões nos ombros ao avançado espanhol.

Golo do Chelsea! Golo de Mason Mount! Que tento do jovem médio inglês, através de livre direto! Adiantam-se os "blues" frente aos "wolves". pic.twitter.com/Q1Nvf2VDyG — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 26, 2020

Golo do Chelsea! Golo de Giroud! Mais um para os "blues" antes do apito para o intervalo. Desta feita é o avançado francês a facturar. Vida complicada para os "lobos" de NES. pic.twitter.com/wNU3tHKmJM — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 26, 2020

Na reta final de uma primeira parte muito encaixada e sem grandes ocasiões de golo, Mason Mount abriu o marcador já nos descontos, na conversão de um livre direto mesmo à entrada da grande área (45+1′). Apenas 133 segundos depois, o jovem médio assistiu Giroud durante uma transição rápida e ofereceu o golo ao francês, que aumentou a vantagem (45+4′) e levou o Chelsea a ganhar confortavelmente para o intervalo. E com o Tottenham a ganhar ao Crystal Palace, graças a um golo de Harry Kane, o Wolves estava virtualmente em sétimo lugar e ficava dependente de uma vitória do Chelsea na Taça de Inglaterra ou da própria conquista da Liga Europa para estar nas competições europeias da próxima temporada.

No início da segunda parte, Espírito Santo trocou Pedro Neto por Traoré mas a melhor notícia para o Wolves vinha do sul de Londres, onde o Crystal Palace tinha empatado frente ao Tottenham com um golo de Schlupp. O problema é que a equipa de Nuno Espírito Santo pouco ou nada ia conseguindo fazer em Stamford Bridge: o Chelsea estava a gerir o resultado e o Wolves não conseguia assentar arraiais no meio-campo adversário, perdendo muitas bolas na zona intermédia e com Traoré sem muita bola na ala direita. O treinador lançou um trio português por volta da hora de jogo, ao colocar Rúben Vinagre, João Moutinho e Podence em campo, mas o Wolves não conseguiu sequer reduzir a desvantagem e acabou por perder em Stamford Bridge.

133 – There were just 133 seconds between Chelsea's first and second goals, with Mason Mount directly involved in both (1 goal, 1 assist). Quickfire. pic.twitter.com/mpAREnJNUp — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

A derrota da equipa de Nuno Espírito Santo, aliada ao empate do Tottenham, significa que o Wolverhampton terminou a Premier League no sétimo lugar e está agora dependente de um de três cenários para chegar às competições europeias da próxima temporada: ou conquista a Liga Europa em agosto, garantido o passaporte para a Liga dos Campeões; ou espera que o Chelsea conquiste a Taça de Inglaterra, assegurando aí o acesso à Liga Europa; ou espera que o Manchester City conquiste a Liga dos Campeões, carimbando a ida à Liga Europa. Já o Chelsea, com esta vitória e com a do Manchester United contra o Leicester, resguardou o quarto lugar e mais um acesso à Champions, o que acaba por ser um feito excecional num ano em que os blues não puderam contratar devido ao fairplay financeiro — e abre a porta a uma época promissora com as chegadas de Timo Werner e Ziyech e a eventual contratação de Kai Havertz.