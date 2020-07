O Presidente dos EUA, Donald Trump, invocou este domingo a “maioria silenciosa” para mostrar a sua confiança numa vitória nas próximas eleições presidenciais, apesar de aumentarem tensões sociais em várias cidades norte-americanas.

“Na opinião de muitos observadores, a campanha de Trump gera mais entusiasmo do que qualquer outra campanha na história do nosso grande país, ainda mais do que em 2016”, escreveu Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.

The Trump Campaign has more ENTHUSIASM, according to many, than any campaign in the history of our great Country – Even more than 2016. Biden has NONE! The Silent Majority will speak on NOVEMBER THIRD!!! Fake Suppression Polls & Fake News will not save the Radical Left.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020