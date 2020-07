Os primeiros 19 jogos, com Bruno Lage, resultaram em 18 vitórias e uma derrota, frente ao FC Porto. Os últimos cinco jogos, com Nelson Veríssimo, acabaram com quatro vitórias e um empate, em Famalicão. Aqui, só aqui, e em 24 encontros que se traduzem em 72 pontos possíveis, o Benfica ganhou 67. Ou seja, 93% de sucesso nos objetivos em causa, sendo que o adjunto que agarrou na equipa após a saída do técnico campeão na última temporada teve um rendimento de 86,7% com 13 pontos conseguidos em 15 que estavam em disputa, superior à percentagem de sucesso que valeu a um FC Porto mais regular o Campeonato (80,4%, 82 em 102 pontos). O problema é fácil identificar: dez partidas na segunda volta, a começar no Dragão e a acabar na Madeira. E isso marcou a temporada.

Antes e depois da pandemia, a série de duas vitórias, quatro empates e outras tantas derrotas em dez jornadas que arrancaram com a derrota no clássico frente ao FC Porto acabou por ser demasiado pesada para as contas finais que deixaram os encarnados a cinco pontos dos dragões, numa época onde ganharam a Supertaça com a goleada frente ao Sporting, falharam nas provas europeias e vão agora lutar pela Taça de Portugal. Tão pesada que nem mesmo um triunfo diante dos azuis e brancos no último jogo vai conseguir salvar a temporada.

“Temos de analisar o Campeonato pelo seu todo. Em muitos momentos fomos melhores, noutros não fomos tão competentes. Não digo que foi no FC Porto ou no Sp. Braga, o que importa sublinhar é que fechámos bem o Campeonato e estamos pensar já no FC Porto”, comentou Nelson Veríssimo na conferência de imprensa após o dérbi, recordando os dois desaires consecutivos que reduziram o avanço na frente de sete para um ponto.

Desde 2004/05 é a primeira vez que uma equipa lidera os melhores marcadores e top assistências em épocas consecutivas:

2019/20 Carlos Vinícius (18G) / Pizzi (14A) do Benfica

2018/19 Seferovic (23G) / Pizzi (19A) do Benfica

Se pegasse mais cedo na equipa, Benfica era campeão? Não consigo dizer isso. Queríamos que houvesse a continuidade do Bruno, fui eu a ficar com a equipa e aqui estamos”, disse.

Melhores marcadores da Liga NOS 2019/20:

18 Carlos Vinícius [1784 min]

18 Taremi [2353 min]

18 Pizzi [2826 min]

17 Paulinho [2294 min]

13 Fábio Abreu [2314 min] (um jogo por disputar)

“Só preparámos o jogo do Sporting a pensar no Sporting. Temos sete dias agora para recuperar os jogadores e pensar na estratégia para a Taça de Portugal. Não é uma salvação porque o objetivo é sempre o título nacional mas vamos entrar com o intuito de ganhar. Mudanças na equipa para o dérbi? Todos os jogadores contam e não temos a perspetiva de jogarem sempre os mesmos. Os jogadores deram uma resposta muito positiva. Tomás Tavares, Florentino, Gonçalo Ramos, Seferovic, todos sentem que contam. É benéfico para todos”, salientou ainda, antes de dividir favoritismo para o encontro para o FC Porto no próximo sábado, em Coimbra.