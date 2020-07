Projetos de infraestruturas nos setores de água, eletricidade, saúde e educação, entre outros, são os prioritários para Timor-Leste em 2021 e 2022, segundo as linhas gerais definidas esta segunda-feira num encontro presidido pelo chefe do Governo, Taur Matan Ruak.

Segundo informou o gabinete do primeiro-ministro, a lista de setores prioritários para projetos de infraestruturas inclui ainda agricultura e habitação comunitária, bem como a conclusão de projetos que já estão em curso. Projetos que, na opinião do primeiro-ministro, devem ter como objetivo “a oportunidade de criação de campo de trabalho para timorenses e o fomento do crescimento económico nacional”.

Taur Matan Ruak, informou o seu gabinete, reuniu-se esta segunda-feira com vários membros do governo, incluindo o vice-primeiro-ministro e ministro do Plano e Ordenamento, José Reis, para analisar e definir “o programa de prioridades na área de infraestruturas nos anos fiscais de 2021 e 2022”. O encontro, que decorreu no Palácio do Governo, contou ainda com a presença do ministro das Obras Públicas, Salvador Soares, do ministro dos Transportes e Comunicação, José Agustinho e da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães.

O chefe do governo recomendou a criação de uma task force para cada uma das áreas prioritárias, a quem caberá definir o processo de implementação rápida, integrada e controlada, procurando minimizar a burocracia institucional. Taur Matan Ruak orientou José Reis a que entre as prioridades sejam definidos os projetos “mais urgentes”, especialmente para “contribuir para o crescimento económico”.

O governo timorense está no processo de preparação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 — o país está em duodécimos desde 1 de janeiro — que espera apresentar ao parlamento no arranque da próxima sessão legislativa, em setembro.