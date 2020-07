A Câmara de Famalicão vai investir mais de 5 milhões de euros na segunda fase das obras de requalificação e ampliação da Escola Básica de Ribeirão, anunciou esta segunda-feira o município.

Em comunicado, o município refere que a empreitada tem um prazo de execução de 540 dias e contempla a reabilitação da parte do edifício multiusos ainda não intervencionada e a construção de um novo edifício com salas de aulas, laboratórios de química, sala de professores, reprografia, zonas de circulação e um auditório para 140 pessoas.

Este edifício contempla também um recreio coberto e um auditório ao ar livre, para além dos arranjos exteriores para garantir as acessibilidades ao mesmo.

O projeto de requalificação será publicamente apresentado na terça-feira.

A primeira fase das obras, avaliada em cerca de 600 mil euros, incidiu no edifício multiusos, com o objetivo de proporcionar melhores condições aos espaços comuns da comunidade escolar, designadamente à sala do aluno, polivalente, bar, refeitório e espaços adjacentes e biblioteca.