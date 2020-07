O valor médio do risco de transmissão (RT) entre os dias 19 e 23 de julho, foi de 0,94, sendo que o valor mais elevado do país registou-se na região do Alentejo: 1,09. A informação foi avançada durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica de Portugal, esta segunda-feira, pela ministra da Saúde.

Marta Temido, que citava uma atualização de um relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), indicou ainda que o RT varia no país, entre o valor do Alentejo e os 0,86 da região Norte.

Estamos a registar, em relação a este indicador, uma evolução favorável.”

Relativamente ao caso do feto que morreu infetado com Covid-19 no hospital Amadora-Sintra, a diretora-geral de Saúde indicou que a situação está a ser acompanhada “com muita atenção, uma vez que continua a ser investigada”.

Graça Freitas quis deixar uma “palavra de confiança” às grávidas, sublinhando que, no mundo inteiro, são “raros” os casos descritos de transmissão vertical, isto é, de mãe para filho durante a gravidez, e que isso quer dizer que têm nascido “bastantes crianças de mães positivas” que não contraíram a doença.

A diretora-geral de Saúde reforçou ainda que “neste momento” não há “nenhuma evidência” que leve o organismo a alterar não só a norma de vigilância da gravidez, como também a norma relativa ao recém-nascido. Ainda assim, Graça Freitas assegurou que a DGS irá continuar atenta aos “desenvolvimentos científicos”.

No que toca aos concelhos de Lisboa e Vale do Tejo, o RT em Sintra foi de 0,89, em Loures 0,99, em Lisboa 0,78 e em Odivelas e na Amadora foi de 0,78. Ainda assim, a ministra referiu que é necessário olhar para estes números com “muita prudência”, uma vez que são “números muito pequenos”.

Marta Temido não quis antecipar a avaliação que será feita esta tarde numa reunião de trabalho com os autarcas de Lisboa, considerando que será uma reunião de “afinamento de procedimentos e de correção de intervenções”.

13.205 casos ativos. 67% em Lisboa e Vale do Tejo

Relativamente à taxa de incidência, foram registados 14,9 novos casos nos últimos sete dias por 100 mil habitantes e 33,8 novos casos nos últimos 14 dias. Quanto aos casos por concelho em Lisboa e Vale do Tejo, a ministra da Saúde adiantou que Sintra regista agora uma “variação negativa”, mantendo-se nos restantes concelhos “uma tendência decrescente”.

“Todos os cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa que temos monitorizado mais estreitamente indiciam um comportamento decrescente, que temos de continuar a acompanhar”, afirmou Marta Temido, recordando que, na sexta-feira, foi apresentada pela Direção-Geral de Saúde (DGS) uma nova norma sobre rastreio de contactos.

É decisivo para manter uma trajetória que nos dê conforto que mantenhamos um acompanhamento da situação e um cumprimento rigoroso das medidas de prevenção.”

A ministra da Saúde referiu ainda que existem 13.205 casos ativos e, segundo dados da aplicação Trace Covid, a maioria estão na região de Lisboa e Vale do Tejo: 67%. Um “padrão normal face à situação atual de pandemia”, considerou Marta Temido, acrescentando que tem havido um decréscimo significativo do número de casos ativos nos últimos dias.

Há ainda 196 surtos ativos: 119 em Lisboa e Vale do Tejo, 41 na região Norte, 10 no Alentejo e 13 no Algarve. Quantos aos 45 doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos, 27 estão nos hospitais que estão a ser monitorizados “de forma mais apertada”: Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC), Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Hospital de Cascais e Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Algarve: “Estamos relativamente tranquilos da nossa capacidade de resposta.”

Relativamente ao facto de não terem sido captados novos médicos para o Algarve, a ministra da Saúde recordou que foi feito um “despacho excecional para permitir a mobilidade de recursos humanos” para esta região e disse que era “habitual” este tipo de despacho ter “um sucesso limitado”. Ainda assim, acrescentou, foi possível “cativar mais alguns enfermeiros”.

Uma situação, garantiu, que “em nada afeta” a atribuição de vagas à Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, que irá ocorrer “por via de concurso” que será aberto em agosto.

Marta Temido indicou ainda que o Governo tem estado a acompanhar com a ARS e outros organismos a preparação para o verão. “Estamos relativamente tranquilos da nossa capacidade de resposta.”

Quanto à preparação para o outono/inverno, a ministra da Saúde sublinhou que continua a decorrer o reforço dos recursos humanos, recordando que já foram contratados este ano 3.995 profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), “ao abrigo do regional excecional” que está em vigor e que permite às instituições continuarem a contratar.

Marta Temido destacou ainda o trabalho liderado pelo Instituto Ricardo Jorge para o aumento da capacidade instalada a nível laboratorial, que visa “passar para cerca de 22 mil testes diários só na rede pública”, e a aquisição de equipamentos de ventilação, o que implica um investimento de 26 milhões de euros na área da infraestruturas.

Este trabalho é complementado pela questão da vacinação e por um conjunto de medidas públicas que estão muito bem trabalhadas no nosso país.”

Já Graça Freitas sublinhou a importância de “reforçar a capacidade de diagnóstico e de isolar rapidamente os contactos” dos casos positivos. A norma da DGS publicada na semana passada, indicou ainda, “não é uma nova orientação”, mas sim uma compilação de todas as indicações que as autoridades de saúde já seguem e que irá permitir um diagnóstico mais rápido e que os contactos sejam encontrados mais rapidamente.

Quanto à máscara que inativa o novo coronavírus, a diretora-geral de Saúde indicou que ainda estão a “decorrer muitos estudos e muitos testes”. Graça Freitas referiu que houve uma reunião onde foram apresentadas “algumas características” desta máscara, que terá um produto que “é suposto inativar o vírus”, mas será necessário “aguardar mais testes e mais comparações”.

“Esperemos que seja um sucesso.”

Pós-verão: “Vamos entrar num período do ano mais difícil”

Marta Temido falou ainda da transmissão do vírus noutros países, afirmando que a evolução da pandemia “não está a ser equivalente em todos os países”, mas indicou que “são poucos os países da UE que se destacam em termos de situação de maior risco”.

A ministra da Saúde reforçou ainda que o Governo está atento “ao que se vai passando no hemisfério sul”, de forma a “retirar aprendizagens” que possam vir a ser úteis no período pós-verão.

“Até termos uma vacina ou um tratamento eficaz, não vamos conseguir eliminar a doença”, disse Marta Temido. “Vamos entrar num período do ano mais difícil, no qual poderemos ter algumas das vantagens de muitas das medidas de combate à Covid-19 também serem medidas que podem mitigar o risco de transmissão do vírus da gripe sazonal.”

A ministra da Saúde admitiu a necessidade de haver um reforço nos recursos humanos no que toca à Medicina Intensiva, mas isso levará tempo.

“Formar um especialista em medicina, em qualquer área, é um processo que demora vários anos e, portanto, não é possível ter intensivistas com a mesma velocidade com que se adquirem equipamentos de cuidados intensivos”, referiu Marta Temido, fazendo referência à proposta da comissão de acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19, criada pelo Governo em abril deste ano, e que esteve em consulta pública até 21 de julho.

“[A comissão] acabou por ter uma missão mais ampla do que aquela que seria a da resposta estrita à Covid-19 e ajudou-nos também a fazer uma revisão da rede nacional de especialidade hospitalar e de referenciação”, afirmou a ministra, indicando que essa revisão “reflete a necessidade de capacitação de recursos humanos“, além da necessidade de haver um reforço ao nível de equipamentos e infraestruturas.

Marta Temido disse ainda esperar que, até ao início de 2021, Portugal esteja alinhado com a média europeia no que toca a camas de Medicina Intensiva: 11,5 camas por 100 mil habitantes.

Transportes públicos: utentes devem “evitar, sobretudo quando isso é possível, utilização de espaços sobrelotados”

A ministra da Saúde voltou a falar da questão dos transportes públicos, referindo que são locais onde há maior risco de transmissão por serem “fechados e confinados”.

“Não é por outra razão senão por essa que suscitam a nossa preocupação”, afirmou Marta Temido, acrescentando que também cabe aos utentes “procurarem evitar, sobretudo quando isso é possível, utilização de espaços sobrelotados”.

É evidente que a disponibilidade de equipamentos é um primeiro aspeto a considerar, mas também todos nós temos que nos abster de entrar em locais onde o risco seja particularmente considerável. Essa é a regra de ouro.”

Com o início do ano escolar, continuou a ministra, terão de ser tomadas “medidas complementares” para garantir “a melhor segurança e comodidade para todos”.

Quanto às festas ilegais, Marta Temido considerou que o combate à Covid-19 “implica uma atitude individual” e que, por “mais cuidadoso” que o Governo seja e que “por mais diligente que seja”, não há forma de impedir os indivíduos “de cometerem atos que põem em causa a sua saúde e dos demais”. E deixou um apelo para as pessoas se absterem deste tipo de comportamento.