Um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública revela que pelo menos um milhão e meio de idosos têm um risco elevado de desenvolver doença severa, se estiverem infetados com o novo coronavírus.

Segundo a TSF, que cita o documento, o estudo é considerado “restritivo” pelo próprios autores, uma vez que teve apenas em conta os portugueses com idade superior a 65 anos e que, em 2014 no Inquérito Nacional de Saúde, indicaram ter uma das cinco doenças crónicas consideradas como fator de risco para o novo coronavírus: diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crónica, doença cardiovascular e cerebrovascular.

Contabilizam-se, no total, 1,560 milhões de idosos em risco (15%), dos quais 932 mil mulheres e 628 mil homens. Número que sobre para cerca de 3,7 milhões, se forem tidos em conta todos os idosos com mais de 65 anos e as pessoas com uma das cinco doenças crónicas acima referidas.