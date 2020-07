Cinco mulheres consideradas “influencers” das redes sociais foram condenadas por um tribunal egípcio a dois anos de cadeia por violação da moral pública e dos valores familiares, avança o The Guardian e o Egypcian Streets. Haneen Hossam, Mowada al-Adham e três outras mulheres partilharam vídeos nas redes sociais e foram, por isso, também condenadas ao pagamento de uma multa de cerca de 16 mil euros. Todas elas podem recorrer da decisão.

Hossam, estudante no Cairo, foi detida a 21 de abril depois de ter publicado um vídeo de três minutos em que diz aos seus 1,3 milhões de seguidores que as mulheres podem ganharem dinheiro se trabalharem com ela. Já Adham foi detida a 14 de maio, após publicar vários vídeos satíricos no TikTok e no Instagram onde reúne dois milhões de seguidores

O advogado que as representa, Ahmed Hamza al-Bahqiry , lembra que todos elas enfrentam processos autónomos, num pais muçulmano profundamente conservador.

Today, Egypt's Economic Crt sentenced TikTok users Haneen Hossam and Mawada al-Adham & 3 others to 2 yrs in prison & an LE 300k fine for encroaching on family values.

Since April, ~10 female TikTok users have been detained or prosecuted by authorities https://t.co/COXqD72FJj pic.twitter.com/Eplj2eS03U

— Mai El-Sadany (@maitelsadany) July 27, 2020