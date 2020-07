“Regabofe d’abertura”, a canção que inaugura o disco, é um proto-funk insuflado de afro-pop, com toalhas de sintetizadores e palminhas, uma faixa tão estival quanto surpreendente e inqualificável; logo a seguir estamos na “Canção da rejeição”, que a dada altura descobre, por entre os synths, um dulcíssimo refrão polvilhado a u-uhs; e ainda só vamos na terceira canção quando damos por nós a celebrar essa maluqueira psicadélica que é Trad-mosh, uma faixa que consiste em empilhar uma data de sintetizadores por cima da viola braguesa e sobrepor uma série de melodias excecionais a cruzarem-se (esta é, já agora, a faixa que os Animal Collective queriam ter feito em Feels e não conseguiram).

Continuo ou paro? Vou avançar com a descrição de mais três temas: A mula e a raposa é uma das faixas mais difíceis de qualificar – nas notas que tirei ora escrevo que soa meio a Manu Chao, ora que lembra Diabo na Cruz; mas também apontei que há aqui um lado fado que me recorda da voz de Adriano Correia de Oliveira e lá pelo meio há um som que parece ser de theremin, antes de chegar o final cheio de coros. Esta curiosíssima peça tem o condão de poder ser dançável mas também melancólica, o que a torna propícia para um passo de dança num funeral.

E eis que chegamos a “Padeirinha e Padeirinha”, que merece parágrafo próprio, porque há dez anos uma faixa assim, com estes synths, seria qualificada como bem parola, excessiva no azeite, sendo que no mundo pós-B Fachada podemos sentir-nos livres para a considerar bem gostosa; e que ótimo refrão que dali sai (o azeite é saudável, o azeite é alegria). Nesta altura somos chegados a “Aritmática”, que (esta sim) lembra Diabo na Cruz, à conta do que parecem ser adufes e uma gaita de amolador, canção trad-avariada-futurista, que passa a ser a minha expressão para definir a música de B Fachada, pelo menos quando ele está nesta forma.

Acabei de vos fornecer seis longas e detalhadas descrições das seis primeiras canções de Rapazes e Raposas – e cuido que vós estareis confusos. Cuido que vos pergunteis: mas a que diabo soa isto, afinal?

Soa a um compêndio de tudo o que B Fachada já fez, mas não como um álbum de fotografias em que cada canção lembra uma foto do passado; não, o que aqui acontece é que todos os Fachadas passados (e são tantos) confluem para produzir o tal som “synth-folclore psicadélico”, o mencionado folclore trad-avariada-futurista: está lá a viola braguesa, estão os synths pelos quais posteriormente se apaixonou, está a música africana, está o nosso folclore e – talvez seja da produção – está algo de psicadélico, que concede às canções um condão de nos levar em viagem, como se pairássemos no cosmos e não soubéssemos quando a canção vai pousar.

Liricamente, Fachada continua a ser um mestre de sacar frases que podíamos escrever num post-it na porta do frigorífico, continua a manter um carácter lúdico único na forma como brinca com as palavras e continua a olhar para o país e dar-lhe porrada enquanto ri; “Lambe-cus”, faixa formidável, começa assim:

“Lambe-cus têm uma atitude excecional perante a vida”, entre xilofones e o que parece ser um violino, “és o máximo, fantástico, um gajo superior, de hora a hora estás melhor”, canta Fachada e é inevitável rir perante isto.

“Toma todos os partidos

lambe-cus está sempre rodeado de amigos (…)

Olha para os teus filhos

são a puta perfeição (…)

Lambe-botas, chupa-rabos, trata-bichas, lambe-cus, só quem é parvo não adora lambe-cus”.

O pré-refrão, a que a maravilhosa melodia regressa sempre, é “Lambe-cus está sempre rodeado de amigos”.

Não é difícil a um português reconhecer este tipo de figura entre os seus conhecidos; e não é difícil reconhecer o génio de Fachada, não só no retrato como na capacidade de musica um conjunto de palavras simultaneamente hilariantes e verrinosas, que não perdoam nada. Fachada, no seu jeito brincalhão, é um anarca sempre pronto a colocar bombas.

A aventura fachadista sempre teve um pendor de análise moral mãos dadas com a subversão, facto absolutamente notório em É Pra Meninos e que está escancarado neste “Lambe-cus”; mas também sempre foi uma viagem sensorial, com maior propensão em Criôlo, disco bem sexuado; essa atenção ao sexo regressa agora em à mínima atenção, em que um homem pondera a sua incapacidade de entender sinais femininos – Fachada faz isto sem entrar no discurso MeToo, sem entrar em qualquer discurso, apenas adotando um tom confessional (a lata deste homem é tanta que por vezes sentimos que estamos a espreitar-lhe o cérebro pelo buraco da fechadura – e é um buraco gostoso).

O único problema de Fachada, nos dias que correm, é o próprio Fachada – ou antes, a sua obra anterior, que é tão profícua, de tanta qualidade e tão concentrada num período esfuziante que tudo o que ele faça posteriormente, como Rapazes e Raposas, corre o risco de não ter o mesmo impacto dos discos lançados nesse espaço-tempo em que tudo parecia ser Fachada.

Se assim for quem perde é o português, porque o Fachadês, esse avança sem medos, com uma imaginação tremenda, orgulhoso das porradas que nos dá e das palavras que escolhe para nos caricaturar. Está demasiado calor neste mundo pandémico, mas de repente veio um raio de luz e podemos sorrir.