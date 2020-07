Com os valores a subir constantemente sempre que um Ford Mustang clássico vai a leilão, os especialistas pensaram que o limite tinha sido atingido quando o GT de 1968, utilizado no filme Bullitt, foi arrematado por 3,4 milhões de dólares. Mas estavam enganados, pois apenas sete meses depois um outro Mustang, de outros tempos, exigiu do comprador um investimento de 3,85 milhões de dólares, cerca de 3,3 milhões de euros, num leilão realizado pela Mecum Auctions, na passada semana.

Não era expectável que o Mustang GT fosse tão facilmente ultrapassado, ele que foi conduzido pelo icónico Steve McQueen, para mais num filme emblemático como o Bullitt, de 1968, dirigido por Peter Yates, em que McQueen contracenou com Jacqueline Bisset e Robert Vaughn. Porém, a estrela de Bullitt foi ultrapassada por um Mustang Shelby GT350R de 1965, um veículo que, quando surgiu, era proposto por somente 4000 dólares.

O Shelby GT350R pilotado por Ken Miles 10 fotos

O novo recordista pode não ter um palmarés tão recheado no que respeita a Hollywood, mas a sua história não é menos impressionante. Para começar, foi pilotado por Ken Miles, o piloto britânico que foi contratado por Henry Ford II e Lee Iacocca para conduzir nas 24 Horas de Le Mans o Ford GT40 que Carroll Shelby teria de construir em tempo recorde para bater a Ferrari na maratona francesa.

O Shelby GT350R ficou conhecido como o Mustang voador e a unidade agora vendida tinha o nome de código 5R002, tendo servido como o primeiro carro oficial da Shelby American Factory, em companhia do 5R001. Foi com base no sucesso destas unidades em competição que depois foram fabricadas 34 unidades do GT350R para clientes que queriam competir com um modelo tão próximo quanto possível dos carros de fábrica.

O imponente V8 da Ford trabalhado por Carroll Shelby 5 fotos

O curioso, sendo que esta é outra explicação para o elevado valor pelo qual foi licitado, é que este GT350R serviu ainda para desenvolver uma série de soluções para incrementar a potência e a eficácia em pista, com apenas algumas delas a passarem à produção em série nos 34 veículos comercializados. Isto faz deste Shelby um modelo muito especial e distinto de todos os restantes. Ainda assim, não é fácil explicar os 3,85 milhões de dólares, além da imensa popularidade deste modelo da Ford.