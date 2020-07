A pandemia já custou aos cofres do Estado 3,7 mil milhões de euros, o que representa uma duplicação face à fatura de 1,8 mil milhões de euros que se registava até maio, de acordo com os dados que o Ministério das Finanças avançou esta segunda-feira, no comunicado que antecede a publicação da síntese de execução orçamental.

Estes 3,7 mil milhões tornam as contas públicas bem mais negativas, atirando o défice para os 6,8 mil milhões de euros — um agravamento de 6,1 mil milhões face ao mesmo período do ano passado. A receita caiu 9,5% nos primeiros seis meses e a despesa subiu 5,4%.

O Governo indica que abdicou nestes meses de 2,4 mil milhões de euros em receita para combater a crise, ao permitir o adiamento da entrega da declaração de IRC para este mês de julho e do pagamento de vários impostos (IVA, IRS e IRC) — todos efeitos temporários. O Ministério das Finanças explica que são sobretudo estas medidas que justificam a quebra de 14% na receita fiscal, mas também refere que “a generalidade dos restantes impostos evidencia quebras que refletem em grande medida o abrandamento económico”. As contribuições para a Segurança Social não escapam à tendência, com uma quebra de 2,3%.

Do lado da despesa, o Estado registou para já gastos de 1,3 mil milhões para combater a crise e a pandemia, com as medidas de lay-off à cabeça (629 milhões de euros), mas também a aquisição de equipamentos na saúde (270 milhões) e outros apoios da Segurança Social (247 milhões).

Sem contar com juros, a despesa cresceu 7,3%, com mais 13,1% de gastos da Segurança Social (+1,6 mil milhões de euros). Destaque para os 876 milhões que o Governo atribui diretamente à Covid-19, mas há ainda um aumento expressivo da despesa com as prestações de desemprego, que escalaram 18,7%, com a Prestação Social para a Inclusão (para pessoas com deficiência), que subiu 27,8%, e com o Abono de Família (+12,4%). Os gastos com pensões tiveram um aumento de 3,7%.

Para o aumento da despesa contou ainda um maior gasto no Serviço Nacional de Saúde (+6,7%), “nomeadamente em despesas com pessoal (+5,1%)”, indica o Ministério das Finanças.

Nas contas até maio, o Governo apontava para uma penalização de 1,8 mil milhões de euros das contas públicas por via das medidas adotadas para mitigar os efeitos da crise. A quebra na receita atingiu 869 milhões de euros nos primeiros cinco meses e foi registado um aumento de 952 milhões de euros na despesa, catapultando o défice para os 3,2 mil milhões de euros, cinco vezes mais do que no mesmo período do ano passado.

As contas só não ficaram pior logo em maio, porque o Governo reembolsou menos 1,3 mil milhões de euros em IRS do que no mesmo período do ano passado. Uma “almofada” que permitiu à receita fiscal manter-se em terreno positivo, com um aumento ligeiro de 0,4%.

Apesar de já haver então um impacto relevante da pandemia nas contas públicas, o Tribunal de Contas avisou que o Governo não estava ainda a contabilizar todos os efeitos financeiros para o Estado das medidas de combate à crise.

O relatório do tribunal referiu que houve “impactos relevantes na receita” até maio, “por efeito da isenção do pagamento de contribuições das empresas no âmbito do lay-off”, que não foram incluídos na conta dos impactos da pandemia, apesar de essa informação “estar disponível nos quadros da Segurança Social”.

Mas não só. O Governo também não contabilizou as transferências que o Estado continuou a fazer para as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), apesar de estas entidades terem suspendido as atividades que justificavam a verba em causa.