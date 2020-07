A TVI 24 também vai acabar com os seus programas de desporto que se baseiam em comentadores desportivos dos três principais clubes portugueses, FC Porto, Benfica e Sporting. Segundo fonte da estação, “a decisão está tomada e será comunicada no fim da época”, ou seja, “depois da final da Taça de Portugal” que se joga no próximo sábado, 1 de agosto, em Coimbra. A mesma decisão foi anunciada esta manhã de segunda-feira pela SIC Notícias.

A partir da próxima época, na TVI e no seu canal de notícias, a TVI 24, todos os programas de futebol serão sobre o jogo “jogado”, nunca “com adeptos” ou “representantes dos clubes”, acrescentou a mesma fonte da estação de televisão, mantendo-se o registo que já existe por exemplo no ‘Mais Futebol’. Ou seja, haverá vários formatos sobre futebol, mas todos com os intervenientes do jogo ou “modelos mais criativos”.

Os programas que vão ser descontinuados serão o ‘Livre e Direto’ e o ‘Prolongamento’, emitidos domingo e segunda-feira à noite, com o comentário à jornada e apresentação regular Joaquim Sousa Martins (que faz parte nova direção de informação da estação). No primeiro, o painel de comentadores era formado por José de Pina, pelo Sporting, Miguel Guedes, pelo FC Porto, e Telmo Correia pelo Benfica; o segundo incluía Luís Filipe Menezes, pelo Sporting, Pedro Guerra, pelo Benfica, e Manuel Serrão, pelo FC Porto.