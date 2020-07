São 65 obras de 54 artistas ou coletivos, foram produzidas entre 2005 e 2020 e passam a integrar a Coleção de Arte Contemporânea do Estado, dirigida pelo historiador David Santos — a mesma que esteve sob polémica há alguns meses devido ao desaparecimento de obras (94 que podem ter sido furtadas e 18 cuja localização ainda terá de ser verificada junto dos registos Centro Português de Fotografia).

A lista de aquisições, que o Observador obteve junto de fonte oficial e que agora divulga, é apresentada nesta segunda-feira pela ministra da Cultura numa cerimónia marcada para as 17h00 no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. Na ocasião podem eventualmente ser conhecidos pormenores sobre os critérios da compra e como e onde serão apresentadas as peças. Graça Fonseca confirmou em maio último que o montante disponível para aquisições este ano foi de 500 mil euros.

Ana Pérez-Quiroga, Armanda Duarte, Artur Barrio, Augusto Brázio, Daniel Blaufuks, Fernanda Fragateiro, Gabriel Abrantes, João Onofre, João Pedro Vale, Luís Lázaro Matos, Mariana Caló e Francisco Queimadela, Pauliana Valente Pimentel e Susana Gaudêncio são alguns dos nomes incluídos na lista. Há 16 mulheres, ao todo, e as obras abrangem fotografia, pintura, escultura, vídeo e instalação. Foram compradas pelo Ministério da Cultura através da Comissão Para a Aquisição de Arte Contemporânea, para a qual foram nomeados no ano passado Sandra Vieira Jürgens (crítica e curadora), Eduarda Neves (investigadora e curadora), Manuel João Vieira, Sara Nunes e André Campos (três artistas) e ainda, como representantes do Governo, David Santos (historiador) e David Teles Pereira (assessor da ministra da Cultura, com formação em direito).

Numa primeira reação, o curador independente Miguel Mesquita, com quem o Observador partilhou a lista com as obras, disse que estas aquisições são um “fator importante para a dinamização do mercado” português da arte contemporânea e vêm “colmatar a falta de investimento do Estado na produção artística de uma determinada geração ao mesmo tempo que não ignora a produção atual”. No entanto, sublinhou o curador, continua a falar uma “estratégia de investimento no setor das artes plásticas”.

No entender de Miguel Mesquita, a lista agora conhecida “vem salientar” problemas que já tinham ficado à mostra no ano passado. Primeiro: “Desinteresse pela paridade de género”, pois a proporção de artistas é de 16 mulheres para 35 homens, a que acrescem duas duplas mistas.

O tema da paridade de género tem sido uma constante no discurso da ministra da Cultura, segundo a qual se trata de uma “prioridade”. “Importa resgatar as mulheres artistas, não para afirmar o género, mas para corrigir as assimetrias artísticas por causa do género, que são coisas profundamente diferentes”, afirmou Graça Fonseca em março do ano passado.

Segundo problema, segundo o curador: “A aquisição de obras de um maior número de artistas em detrimento da aquisição de núcleos representativos de um número mais restrito.”

Se no que diz respeito a artistas mais jovens esta opção pode ser compreendida, porque permite ir adquirindo obras à medida que o seu percurso evolui, em artistas em meio de carreira ou já estabelecidos, como é o caso de Fernanda Fragateiro, não se compreende a aquisição de peças isoladas, que singularmente são pouco representativas das suas investigações artística e dos corpos de trabalho respetivos”, analisou Miguel Mesquita.

O curador disse ainda que faria mais sentido o Ministério da Cultura perceber que nomes ou correntes estão em falta na Coleção do Estado e decidir comprar em função disso. Esta “aquisição compulsiva de artistas” é “preocupante”, disse o curador, porque “manifesta a falta de clareza sobre a estratégia expositiva e museológica associada à proposta de consolidação da Coleção do Estado e não traduz um sentimento de continuidade, o que enfraquece o compromisso do Estado no fundo de aquisição”.

Quase 20 anos sem obras novas

A designada Coleção de Arte Contemporânea do Estado — até há pouco tempo conhecida como Coleção SEC – Secretaria de Estado da Cultura, criada em 1976 pelo então secretário de Estado David Mourão-Ferreira – tem vindo a ser reabilitada pelo Governo de António Costa, desde que Castro Mendes foi ministro da Cultura. A coleção é, à partida, independente da que constitui o acervo do Museu do Chiado, único museu público de arte moderna e contemporânea.

A ausência de aquisições desde 2001 levou um grupo de artistas a apresentar um protesto junto do Governo em outubro de 2018. No ano seguinte, foi constituída a atual Comissão Para a Aquisição de Arte Contemporânea. “É fundamental aumentar o espólio do Estado para promover ativamente a criação nacional e garantir a fruição dessas obras a cada vez mais cidadãos, em todo o território nacional”, justificou o Ministério da Cultura. O primeiro conjunto de aquisições, relativas a 2019, foi conhecido em janeiro deste ano: 21 obras de 20 artistas num investimento de cerca de 300 mil euros.

No ano passado, a ministra Graça Fonseca deu ordem à Direção-Geral do Património Cultural, que tutela a coleção desde 2017, para conferir o inventário e verificar as obras em falta, tendo-se concluído já em fevereiro deste ano que é desconhecido paradeiro daquelas 112. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, mas o inquérito ainda se encontra sob segredo de justiça.

Eis a lista completa de artistas e obras agora integrados na Coleção do Estado: