O governo dos Açores transferiu para os três hospitais da região, no primeiro trimestre do ano, 44,4 milhões de euros, tendo as três unidades registado 10 milhões de euros de prejuízos no mesmo período. Os números vêm publicados nas contas do setor público empresarial regional (SPER), entregues pelo executivo socialista na Assembleia Legislativa Regional e às quais a agência Lusa teve acesso.

Os dados são referentes aos primeiros três meses de 2020, numa altura em que ainda não se faziam sentir na plenitude os efeitos da pandemia de Covid-19 no arquipélago.

Dos 44,4 milhões de euros de subsídios governamentais destinados ao setor da Saúde nas ilhas, 24 milhões foram para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, 14,2 milhões para o Hospital da Terceira e 6,2 milhões para o Hospital da Horta. Apesar desta injeção de capital, os três hospitais terminaram o trimestre com um total de 10 milhões de euros de resultados negativos (-5,4 no Hospital de Ponta Delgada, -3,3 no Hospital da Terceira e de -1,3 no Hospital da Horta).

Também o grupo SATA apresenta resultados negativos no primeiro trimestre deste ano, superiores a 21 milhões de euros (-17,8 milhões de euros na Azores Airlines e -3,3 milhões na SATA Air Açores). Neste período o executivo injetou, a título de subsídio à exploração, cerca de nove milhões de euros na SATA Air Açores.