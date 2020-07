O avançado francês Kylian Mbappé vai parar três semanas devido a uma entorse no tornozelo direito, “com lesão no ligamento externo”, anunciou esta segunda-feira o Paris Saint-Germain, campeão francês de futebol, e está em dúvida para a Liga dos Campeões.

O exame de hoje confirma a entorse no tornozelo com lesão no ligamento externo. Após esta lesão, o tempo de recuperação estimado é de cerca de três semanas”, pode ler-se no boletim clínico dos parisienses.