A confirmação chegou esta segunda-feira. Mirai, a filha do criador, deixou uma mensagem no Instagram, com a informação de que Kansai Yamamoto “deixou este mundo em paz, rodeado por quem mais amava”. Aos 76 anos, o designer de moda japonês morreu, após uma longa luta contra uma leucemia. Segundo um comunicado da marca homónima, Yamamoto morreu na passada terça-feira. O funeral já teve lugar, embora deva ainda realizar-se uma cerimónia pública em sua memória.

Será sempre recordado pelo estilo vanguardista e pelo valor performático das suas criações. Em meados do século XX, o jovem Yamamoto começou por estudar engenharia civil, acabando por se voltar para o mundo da moda. No início da década de 70, foi o primeiro designer de moda japonês a organizar um desfile em Londres, o que lhe valeu uma forte atenção internacional.

A colaboração com David Bowie acabaria por lhe marcar a carreira. Visuais como o do raio pintado na cara ou o macacão preto de volumetria exagerada têm a assinatura do criador japonês. Numa entrevista de 2016, Yamamoto revelou que o músico britânico chegou até ele depois de encontrar algumas das suas peças femininas à venda. “Felizmente, o David tinha um corpo muito magro e ficou-lhe tudo muito bem”, referiu.

Nos anos seguintes, seriam as suas criações as responsáveis pela impactante extensão visual da obra de Bowie. Além da estrela de “Ziggy Stardust”, desenvolveu outras afinidades na indústria da música, caso de Elton John e Stevie Wonder.

A par com um guarda-roupa dramático, Yamamoto explorou os trajes tradicionais japoneses, bem como o artesanato do seu país natal. Inspirado pelo minimalismo nipónico, mas também autor de várias reinterpretações do quimono, chegou a ser convidado, em 2018, a desenhar alguns dos coordenados da coleção resort da Louis Vuitton, já sob a direção criativa de Nicolas Ghesquière.

Ao longo da sua carreira, organizou alguns dos mais marcantes eventos da moda japonesa, do Victoria & Albert Museum, em Londres, à Praça Vermelha, em Moscovo. Atualmente, Yamamoto encontrava-se a preparar uma nova apresenção — Nippon Genki Project 2020 Super Energy. A marca já informou que este se mantém na data prevista, dia 31 de julho, com transmissão em direto.