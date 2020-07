O incêndio que deflagrou no sábado em Oleiros terá afetado “várias centenas” de pequenos agricultores da Sertã, anunciou esta segunda-feira o município, que estima um prejuízo de pelo menos dois milhões de euros neste setor.

São várias centenas de pequenos agricultores afetados só com este incêndio”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Sertã, José Farinha Nunes, apelando ao Ministério da Agricultura para definir orientações e instruções, por forma a prosseguir com o levantamento dos prejuízos.

Somando todos os prejuízos no setor da agricultura, “o valor será, seguramente, de dois milhões de euros”, entre culturas queimadas, barracões e máquinas agrícolas, referiu.

O autarca defendeu que o mecanismo de apoio que venha a ser definido para ajudar os agricultores afetados deve ser algo flexível, atendendo à realidade local, em que prevalece uma agricultura familiar.

Se for necessário os agricultores estarem coletados, não vão sequer pedir qualquer indemnização. Isto são pessoas idosas, que nem 100 ou 200 euros têm para pagar os medicamentos”, afirmou José Farinha Nunes.

De acordo com o autarca, terão ardido cerca de cinco mil hectares no concelho, na sequência do incêndio que deflagrou no sábado em Oleiros e alastrou-se à Sertã e a Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.