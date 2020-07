Cinco pessoas foram detidas numa operação para desmantelar um grupo que se dedicava “de forma organizada” ao tráfico de droga na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, revelou esta segunda-feira a PSP do Porto.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece ter detido “dois homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 38 e os 48 anos de idade, sem ocupações profissionais conhecidas e residentes na Póvoa de Varzim”.

A ação, realizada pela Divisão de Investigação Criminal com o apoio da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia – Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico “visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes nas áreas da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde”, acrescenta.

A PSP refere ainda ter realizado quatro buscas domiciliárias e duas não domiciliárias na área da cidade da Póvoa de Varzim, tendo daí resultado a apreensão de heroína para cerca de 240 doses individuais, cerca de 189 doses de cocaína e haxixe suficiente para 12 doses. A polícia apreendeu ainda 6.695 euros e “objetos utilizados na venda direta de estupefacientes”.

Já no bairro de Francos, no concelho do Porto, a PSP deteve um homem de 32 anos, residente em Matosinhos, que tinha na sua posse cocaína e heroína suficientes para 94 e 12 doses, respetivamente. Para além da droga, foram-lhe apreendidos 282 euros em dinheiro.

Na área da Baixa do Porto, a PSP deteve outra pessoa por tráfico de droga, sendo que esta tinha 52 doses de heroína e quatro de cocaína.

Na operação em que foi feita esta detenção, a PSP registou ainda uma infração no âmbito da fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como 16 autos de contraordenação “por consumo de bebidas alcoólicas na via pública”.