O ministro da Administração Interna avisa que o Conselho de Ministros de quinta-feira é “soberano” e que só aí passarão a ser oficiais as medidas tomadas, mas deixa pistas sobre como serão as restrições na área de Lisboa em agosto. Na reunião entre o Governo e os cinco municípios mais afetados foi estabelecido que as 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão deixar de ter restrições específicas, mas a AML vai continuar a ter, no seu todo e sem discriminações, restrições mais apertadas que o resto do país. Os estabelecimentos comerciais continuam a fechar às 20h00, os supermercados às 22h00, continua a ser proibido beber na via pública e os ajuntamentos continuam limitados a 10 pessoas.

As medidas voltam a ser avaliadas a 10 de agosto (com os autarcas) e decididas 13 (em Conselho de Ministros), mas o ministro sugere que serão mantidas todo o mês (a que chama de “agosto seguro”) até para prevenir abusos durante a fase final da Liga dos Campeões, que se realiza em Lisboa de 12 a 23 de agosto. As 19 freguesias deixam de estar em estado de calamidade e toda a Área Metropolitana de Lisboa passa a estar, de forma uniforme, em estado de contingência.

O ministro da Administração Interna diz que “não há hoje razões para distinguir estes cinco municípios da restante Área Metropolitana de Lisboa” e que as “medidas devem ser aplicadas de uma forma transversal, intensiva, em toda a Área Metropolitana de Lisboa.” Eduardo Cabrita diz que há uma “evolução claramente positiva” nestes municípios, justificando que “há um mês tínhamos entre 350 e 400 casos positivos semanais na região de Lisboa e Vale do Tejo, reduzimos em duas semanas para 202 casos e na ultima semana tivemos 170 casos em toda a região”.

Apesar disso, Eduardo Cabrita diz que não se pode “baixar a guarda entre as estruturas de ação central e estruturas municipais” e insiste num “agosto com saúde e com segurança que permita projetar o regresso às atividades” em setembro.

Sobre a fase final da Liga dos campeões, o governante avisa que quem visitar Lisboa devido à prova estará sujeito ao “conjunto de restrições” que existem na Área Metropolitana relativamente a “ajuntamentos e consumo de bebidas alcoólicas na rua”. Este aviso já está a ser feito em inglês e espanhol para que os adeptos saibam que estarão limitados na capital.