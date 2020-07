A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O número de transações registadas na rede de cartões Reduniq, da Unicre, registou nas primeiras três semanas de julho valores “próximos ou superiores” aos do período anterior à pandemia de Covid-19, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com um comunicado sobre o relatório de evolução das transações dos negócios em Portugal desde o início da pandemia, que utiliza fevereiro como base de comparação, “o mês de junho destacou-se por registar valores transacionais próximos dos valores registados antes da chegada da Covid-19 a Portugal”.

Ao nível do número das transações, o mês passado alcançou 89% do total registado em fevereiro, enquanto que o montante total de faturação esteve na ordem dos 93% dos valores atingidos no segundo mês do ano”, adianta a Reduniq, acrescentando que também o número de pontos de venda aproximou-se dos valores anteriores à pandemia (94%).

Nas primeiras três semanas de julho, segundo o documento, “verifica-se que a evolução transacional em Portugal regista valores próximos ou superiores aos do período anterior à pandemia, sendo que na semana de 12 a 18 de julho, o número de transações atingiu o total de operações efetuadas na primeira semana de março (semana em que se registaram os primeiros casos do novo coronavírus em Portugal)”.

Com semelhante tendência, o total faturado pelos negócios na terceira semana de julho superou 5% do total registado de 1 a 7 de março, sendo esta a segunda semana em que esta superação ocorre (de 5 a 11 de julho, a faturação teve mais 1% do que o total da primeira semana de março)”, continua a empresa.

Para o diretor da Reduniq, Tiago Oom, citado no comunicado, “estes resultados refletem um crescimento significativo da atividade transacional do país quando comparado com o período mais crítico da pandemia, nomeadamente o mês de abril, em que se atingiu apenas 52% das transações face ao mês de fevereiro, assim como a faturação só chegou aos 62% dos valores alcançados antes da pandemia”.

Tiago Oom destaca ainda o facto de a “faturação ter crescido consecutivamente em Portugal durante cinco semanas, tendo-se registado o maior aumento na semana de 28 de junho a 4 de julho, em que o valor total faturado subiu 10% em relação à semana anterior”.

Sobre a faturação estrangeira no país, há um “contraste” entre os valores registados este ano face ao período homólogo, refere.

Em termos percentuais, os valores alcançados pela faturação estrangeira representaram em 10,41% do total da faturação dos negócios, enquanto que no mesmo período de 2019 era de 25,62%.

Apesar deste cenário, observa-se uma recuperação da faturação estrangeira entre junho e julho, de 5,90% da faturação total para 10,41%”, destaca-se no comunicado.

Já em relação à análise dos diferentes setores, verifica-se que de junho para julho houve uma recuperação da variação homóloga em quase todos os setores analisados (à exceção da área da saúde), sendo que seis setores obtiveram uma variação homóloga positiva, com destaque para as farmácias (56%), o retalho alimentar tradicional (35%) e os eletrodomésticos e tecnologia (25%).

Sobre a evolução do número de pontos de venda ativos por setor, verificou-se na sua generalidade uma recuperação na abertura de praticamente todos os pontos de venda, tendo como referência os números de fevereiro” sendo a hotelaria o único setor que contraria esta tendência.

Quanto à utilização do ‘contactless’ nos pagamentos, este mês registou um crescimento de 262% face ao período homólogo.

Atualmente, os pagamentos efetuados através desta tecnologia têm um peso de 26% na faturação total, enquanto que em julho de 2019 essa percentagem era de apenas 6%, de acordo com os dados.