Uma avioneta caiu num quintal de uma casa na cidade de West Jordan, estado de Utah, EUA, causando três vítimas mortais — o piloto da aeronave, uma mulher e um bebé que seguiam a bordo. O acidente aconteceu durante a tarde de ontem, quando uma aeronave Piper PA-32 — que transportava seis pessoas, de acordo com informações do porta-voz da Administração Federal de Aviação — se despenhou.

A aeronave, segundo a imprensa norte-americana, partiu do Aeroporto Regional de South Valley. A queda causou um incêndio no local, com uma casa a ser destruída e outras duas danificadas pelo fogo.

Quanto aos restantes passageiros, uma outra mulher está em estado grave, uma criança de dois está hospitalizada, mas estável e um rapaz de 12 anos já teve alta hospitalar.