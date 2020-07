Apesar da quebra no volume de veículos transaccionados nos primeiros seis meses do ano, juntando todo o tipo de combustíveis, da gasolina ao diesel, passando pelos híbridos plug-in – os eléctricos chegarão em breve –, houve um tipo de motorização que passou ao lado da crise na Volvo. Isto porque enquanto as vendas totais do construtor sueco, entre Janeiro e Junho de 2020, se limitaram a 123.198 veículos, longe pois dos 174.653 transaccionados no mesmo período de 2019, as mecânicas híbridas plug-in (PHEV), aliando um motor a gasolina com outro eléctrico, aumentaram 80%.

Se concentrarmos a análise das vendas apenas na Europa, o bom desempenho dos PHEV é ainda mais evidente, uma vez que, depois de comercializar 15.643 híbridos plug-in na primeira metade de 2019, a Volvo vendeu 29.918 PHEV em 2020. Ou seja, um incremento de 91%.

Como se não bastasse o aumento do volume de vendas dos PHEV, outro sinal igualmente importante é o incremento da percentagem que os modelos equipados com uma bateria recarregável (capazes de percorrer uma determinada distância em modo exclusivamente eléctrico) representa para o construtor. Nos primeiros seis meses de 2019, os PHEV representavam 8,9% das vendas, mas um ano depois essa percentagem disparou para 24,2% – mais uma vez uma variação significativa, tanto mais que estamos a falar de veículos substancialmente mais dispendiosos, que só conseguem garantir uma redução do consumo e das emissões se bem utilizados, isto é, se a bateria for recarregada regularmente.

A Volvo Cars vende 79% dos seus veículos na Europa, sendo o V60 e o XC40 dos mais populares. Globalmente, a percentagem de PHEV do construtor nórdico é de 14%, valor que se deve sobretudo à China, onde este tipo de proposta não passa dos 3,2%, concentrando-se sobretudo no grande S90.

Segundo o fabricante sueco, com a pandemia, os clientes passaram a revelar preferência por veículos cada vez mais electrificados, o que leva a Volvo a prever que o XC40 Recharge – o primeiro 100% eléctrico da casa – será um sucesso, com muita procura. “O pior que se podia fazer agora era continuar a insistir na venda de versões convencionais com motores exclusivamente de combustão, uma vez que, a longo prazo, isso seria um erro”, defende o CEO da Volvo, Hakan Samuelsson.