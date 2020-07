O Ofcom, regulador das comunicações e da rádio e televisão britânico, confirmou esta terça-feira alterações na licença de operação da BBC que permitem ao grupo disponibilizar “mais conteúdos online para crianças”.

Em comunicado, a entidade refere que esta decisão decorre “de um pedido da BBC para aumentar o fornecimento” de conteúdos para crianças através do site Newsround, bem como disponibilizar “mais conteúdos na BBC iPlayer”.

“Os nossos estudos mostram que as crianças estão cada vez mais a consumir conteúdos ‘online’, enquanto assistem cada vez menos televisão tradicional (…). Esta evidência mostra que estas tendências continuaram durante a pandemia de Covid-19”, refere o Ofcom.

“Dadas estas mudanças nos hábitos de media das crianças, mantemos que faz sentido a BBC fornecer mais conteúdos ‘online’ para crianças”, acrescenta, apontando que isto “deverá ajudar a BBC a envolver-se mais com audiências mais jovens, que são críticas para o seu sucesso futuro”.

Por isso, “aceitámos as alterações pedidas pela BBC para a sua licença de operação, mas também impomos salvaguardas adicionais”, prossegue o Ofcom.

“Tal irá ajudar a garantir que a BBC mantém a qualidade dos seus canais lineares para crianças – CBBC e Cbeebies – e que o impacto dos seus planos ‘online’ são cuidadosamente monitorizados”, acrescenta.

“Caso no futuro tenhamos alguma preocupação sobre o desempenho da BBC” no fornecimento de conteúdos para crianças, “tomaremos as medidas apropriadas, que podem incluir a imposição de requisitos prescritivos na licença de operação da BBC”, conclui o regulador.