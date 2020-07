Uma “Brigada Verde” constituída por oito jovens voluntários vai percorrer o concelho de Mondim de Basto em ações de sensibilização de turistas e populares e de recolha de lixo em trilhos, piscinas naturais ou margens de rios.

A presidente da Câmara de Mondim de Basto, Teresa Rabiço, disse esta terça-feira à agência Lusa que a ação dos voluntários vai incidir nas áreas mais procuradas pelos que escolhem o território para passar férias ou fazer uma visita.

Com uma forte aposta no turismo de natureza, o município tem como principais atrações as quedas de água das Fisgas de Ermelo, as piscinas naturais escavadas no leito do rio Olo, e a serra da senhora da Graça, famosa pelo ciclismo mas, agora, também pelo parapente.

São lugares muito concorridos nesta altura de verão e, sobretudo, neste tempo de pandemia”, afirmou a autarca, que lembrou que Mondim de Basto não registou, até ao momento, qualquer caso de Covid-19.

Teresa Rabiço referiu que os voluntários estão a fazer a limpeza de espaços verdes, recolhendo lixo, e a realizar ainda ações de sensibilização junto da população, nomeadamente dos que vivem nas aldeias, e dos turistas com quem se cruzam.

O projeto incide na “limpeza da natureza e na preservação do ambiente” e o trabalho está a ser desenvolvido, duas vezes por semana, por jovens do concelho, a maior parte dos quais está em férias escolares, e que conhecem bem o território.

Para além disso, estão atentos e se detetarem algum foco de incêndio também o sinalizam rapidamente”, acrescentou a presidente.

A autarca disse que não compreende como é que algumas pessoas que vêm fazer percursos na natureza “deixam cair” ou “largam propositadamente” o lixo, sobretudo garrafas de plástico, e por isso apelou ao “cuidado de todos”.

Eu acho que a educação ambiental é uma necessidade (…) Não se percebe como é que conseguem deixar tanto lixo ao longo dos trajetos que percorrem “, frisou.

O projeto vai prolongar-se até meados de setembro e resulta de uma proposta apresentada ao orçamento participativo da Câmara de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real.

A iniciativa da Brigada Verde é, segundo a presidente, para se repetir nos próximos anos porque “é uma necessidade absoluta”.

No terreno, a ação desta brigada é reforçado com os voluntários aderentes ao programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” lançado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Estes jovens têm também como missão vigiar espaços públicos verdes e florestas do concelho.