A polícia alemã está desde o início da manhã desta terça-feira a efetuar buscas com recurso a uma retro-escavadora numa propriedade na Alemanha próxima da antiga casa de Christian Brueckner, o agora principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann no Algarve em 2007.

De acordo com o jornal Hannoversche Allgemeine Zeitung, que avança a notícia, as autoridades estão a usar maquinaria pesada, incluindo uma retro-escavadora, para realizar buscas numa propriedade entre Hanover-Ahlem e Seelze-Letter. A informação foi confirmada pela procuradoria de Braunschweig, que esclareceu que se tratam de buscas relacionadas com o desaparecimento de Maddie. A Polícia Judiciária (PJ) portuguesa também confirmou as escavações ao Observador e adiantou que não estão a ser realizadas buscas em Portugal.

Não é para já conhecida a relação do suspeito a esta propriedade nem o que é que a polícia está a procurar em concreto.

No início de junho deste ano, as autoridades de Portugal, Reino Unido e Alemanha anunciaram que o caso Maddie — a menina britânica que desapareceu em 2007 quando passava férias com os pais no Algarve — tinha um novo suspeito. Trata-se de Christian Brueckner, preso na Alemanha por outros crimes, incluindo a violação de uma idosa também no Algarve. O novo suspeito veio trazer novamente ao de cima um dos desaparecimentos mais mediáticos e misteriosos de sempre, cuja investigação nunca foi fechada até hoje.