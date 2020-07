O Consulado-Geral de Portugal em Caracas processou, desde o início da quarentena da Covid-19 na Venezuela, mais de mil pedidos de nacionalidade que registavam alguns atrasos, mantendo-se a funcionar para atender os casos urgentes, foi esta segunda-feira anunciado.

Este ano processámos mil e tal [pedidos] de nacionalidade, já no período da quarentena, que estavam com algum atraso”, disse o cônsul-geral em Caracas, Licínio Bingre do Amaral.