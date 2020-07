A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção três suspeitos do roubo de mais de 150 mil euros e de joias, a uma idosa, de 93 anos, em junho deste ano, na zona da Foz, no Porto.

Os suspeitos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 23 e os 29 anos, cerca das 12h00 de 1 de junho do corrente ano, na zona da Foz – Porto, acederam à residência de pessoa particularmente indefesa, com 93 anos, que colocaram na impossibilidade de resistir, e subtraíram quantia superior a 150 mil euros e, bem assim, diversas joias de valor não concretamente determinado”, refere a PJ, em comunicado.