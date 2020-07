Duas propriedades de Jeffrey Epstein foram colocadas à venda por total de 110 milhões de dólares, cerca de 94 milhões de euros. O montante terá como destino um fundo de compensação económica às vítimas dos abusos sexuais de Epstein, de acordo com uma ordem do tribunal.

O imóvel mais caro situa-se em Nova Iorque, na famosa Upper East Side, Manhattan, e está avaliado em 88 milhões de dólares (75 milhões de euros). A imobiliária Modlin Group descreve-o como “uma oportunidade única de ter a maior casa unifamiliar de Nova Iorque”. A mansão, que anteriormente pertencera ao milionário Leslie Wexner, tem 40 divisões, incluindo 10 quartos e 15 casas de banho, e vista para o Central Park. Poderá ser transformada num consulado, embaixada, fundação ou museu.

Nesta casa de sete andares foi encontrado um CD que continha centenas de fotografias das suas vítimas, algumas delas despidas, bem como fotografias das vítimas de Jeffrey Epstein com os seus amigos, entre eles Bill Clinton e Woody Allen. Também o príncipe André, que abandonou funções públicas após uma entrevista relacionada com a polémica, foi fotografado na mansão.

O imóvel de Palm Beach está avaliado em 21,9 milhões de dólares (cerca de 18.6 milhões de euros), de acordo com The Wall Street Journal. Tem 1.300 metros quadrados e conta com seis quartos, sete casas de banho, garagem, piscina, e uma vivenda de três quartos para os empregados. A polícia também encontrou ali material pornográfico e, de acordo com testemunhas, terão sido violadas naquela mansão centenas de jovens entre os 14 e os 16 anos. A propriedade foi adquirida por Epstein na década de 90 por 2,5 milhões de dólares.

Jeffrey Epstein tem ainda um apartamento em Paris, um rancho no México e uma ilha privada nas Ilhas Virgens.