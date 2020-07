*Em atualização

Alguns utilizadores em Portugal e Espanha estão a queixar-se de que as aplicações detidas pela empresa de Mark Zuckerberg — o Facebook, o Instagram e o WhatsApp — estão com algumas falhas. De acordo com o site Downdetector, os problemas na ligação às apps estão a ocorrer, sobretudo, na zona da Península Ibérica, que aparece assinalada a laranja no site.

Alguns utilizadores queixam-se de ter problemas em abrir as redes sociais no computador e de receberem mensagens como “5XX Server Error” ou “Something went wrong!” (algo correu mal, em português). Há ainda quem fale em “total blackout” (apagão total, em potuguês). Contudo, estas falhas não estão a afetar a totalidade dos utilizadores das redes sociais.

Até à data, ainda não se sabem quais são os motivos para as falhas, mas este artigo vai sendo atualizado à medida que forem sendo conhecidos mais detalhes.