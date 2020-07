No espaço de um mês, os pedidos de impugnação do Imposto Sobre Veículos (ISV) remetidos ao Centro de Arbitragem Administrativa de Lisboa (CAAD) cresceram cerca de 30%, de acordo com o Público. O montante em litígio supera agora os 730 mil euros, mais do que duplicando o valor do mês passado.

Este aumento surge depois do processo da Comissão Europeia contra o Estado português, que avançou em abril. A notícia de que Bruxelas tinha cumprido a ameaça, dada há um mês, terá feito disparar o número de processos pendentes (+31%, para 47) e o montante pedido pelos contribuintes (+122%), para 731 mil euros, de acordo com o Público. O montante médio destes 47 casos pendentes valem quase 16 mil euros.

Além dos casos pendentes, o jornal nota que há 11 já decididos pelo Centro de Arbitragem Administrativa de Lisboa, dos quais nove favoráveis aos contribuintes.

O Estado, de acordo com essas decisões, viola o Tratado de Funcionamento da UE, ao obrigar os contribuintes a pagarem a componente ambiental de um carro usado como se fosse novo. É este entendimento do Governo que tem levado à cobrança de mais imposto por carros importados da UE, não garantindo, de acordo com Bruxelas e com a Justiça, o tratamento igual na circulação de mercadorias.

O Ministério das Finanças, no entanto, “mantém a sua posição”, em declarações ao Público. Entende que não deve desvalorizar a componente ambiental, para ir ao encontro de “uma tributação automóvel socialmente justa e ambientalmente responsável”.