A agência de meteorologia, climatologia e geofísica (BMKG) indonésia antecipou um risco elevado de seca em várias zonas do leste do país, incluindo na região central da ilha de Timor, foi noticiado esta terça-feira.

De acordo com a imprensa indonésia, a BMKG previu que a seca possa abranger quatro regiões do país, incluindo a província de Nusa Tenggara Timur, onde se inclui Timor Ocidental. O período de seca deverá prolongar-se até ao último trimestre do ano, com a região condicionada pelos ventos secos de monção australiana, indicou.

No caso de Timor Ocidental, o alerta é mais significativo na zona de Kupang, capital de Timor Ocidental, e na zona central da ilha, junto da fronteira com Timor-Leste.

A seca poderá causar impacto nas condições alimentares de muitos habitantes das zonas afetadas, disseram responsáveis da BMKG.