Foram passadas 825 contraordenações, desde a implementação de multas a quem não respeitasse as normas impostas pela pandemia, de acordo com dados do Ministério da Administração Interna enviados à TSF.

Segundo o mesmo órgão de comunicação, 47% (389) do total das multas emitidas desde 27 de junho até ao passado domingo foram referentes ao consumo de bebidas alcoólicas na via pública, 31 das quais nas 19 freguesias em estado de calamidade na Área Metropolitana de Lisboa.

O incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras foi responsável por 23% das multas, num total de 190.

Os ajuntamentos com um número de pessoas superior ao permitido por lei totalizaram 64 multas, tendo sido 23 delas nas freguesias de Lisboa com mais casos de coronavírus. Ainda na região de Lisboa foram multados 18 estabelecimentos por não respeitarem o encerramento às 20h.

A sobrelotação nos transportes públicos deu origem a apenas 3 multas da GNR e PSP.