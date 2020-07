“Nunca me ouvirão dizer que o Sporting falhou por culpa do treinador, dos jogadores ou dos sócios, desde o dia 9 de setembro de 2019 que assumo a total responsabilidade e faço exercícios de autocrítica diariamente”, destaca Frederico Varandas em entrevista ao jornal Record, esta terça-feira. “Quando fazemos este balanço sabemos o que foi bom e o que não foi, damos a cara pelo que não foi bom. E esta foi uma má época do futebol com responsabilidade nossa mas nunca se pode esquecer de tudo o que está para trás”, assume o presidente verde e branco, ainda que apontando outra razão além do passado deixado por Bruno de Carvalho: a arbitragem.

“O Sporting foi severamente prejudicado nesta retoma do Campeonato (…) O Sporting acredita em José Fontelas Gomes mas não consegue sozinho fazer uma arbitragem competente em Portugal, terá de contar com os árbitros que não tenham medos, vícios e influências do passado”, apontou, referindo sobretudo o encontro dos leões em Moreira de Cónegos como exemplo paradigmático de erros depois do regresso que tiveram influência.

Sobre a temporada onde o Sporting teve o maior número de derrotas de sempre, pela terceira vez não pontuou nos quatro jogos da Primeira Liga com FC Porto e Benfica e terminou pela quarta vez este século fora do pódio, o líder leonino voltou a recuperar a fórmula que teve de tentar encontrar “para fazer face a necessidades de tesouraria de 215 milhões, renovar plantel e recuperar a formação”, admitiu que “a venda de Bruno Fernandes era uma obrigação devido ao estado do clube mas a sua saída afetou a equipa” e falou de Jesé, Bolasie e dos quatro técnicos.

“Sobre os empréstimos, já expliquei que não tivemos capacidade financeira de atacar os nossos alvos e não tínhamos estes miúdos que hoje temos prontos para a equipa A. Correu bem? Não. Quanto aos treinadores, posso dizer que finalmente encontrámos o treinador que encaixa no nosso projeto”, comentou.

Em paralelo, ao mesmo tempo que colocou o objetivo da próxima temporada na obtenção de um lugar na Liga dos Campeões “pelo prestígio da história e pela questão financeira”, Frederico Varandas comentou também as recentes declarações de António Salvador, presidente do Sp. Braga: “Não é por uma ou outra época menos bem conseguida que alguma vez o Sp. Braga vai conseguir ser o que o Sporting é. Mesmo numa época atípica de quarto lugar, o Sporting será sempre gigante e jamais o Sp. Braga será seu rival, com todo o respeito que nos merece”.