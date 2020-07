A Ordem dos Enfermeiros (OE) manifestou esta terça-feira “séria preocupação” com a ausência de medidas adicionais para acautelar o impacto de uma segunda vaga de Covid-19 nos lares, tendo já pedido uma audiência urgente ao Governo.

Estamos seriamente preocupados com a ausência de um planeamento adequado, que poderá ter consequências gravíssimas no contexto da segunda vaga da pandemia”, que se espera no próximo inverno, afirma em comunicado o vice-presidente da OE, Luís Filipe Barreira.