O PS considerou esta terça-feira que já era expectável o agravamento do défice em Portugal, afirmando que é resultado da crise sanitária da Covid-19 e das medidas do Governo para proteção das famílias, do emprego e das empresas.

De acordo com dados divulgados na segunda-feira pelo Ministério das Finanças, o défice orçamental de Portugal atingiu os 6,8 mil milhões de euros até junho, representando um agravamento de 6.122 milhões de euros face ao período homólogo pelo efeito combinado de contração da receita (-9,5%) e crescimento da despesa (5,4%).

Para o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, o aumento do défice no final do primeiro semestre do corrente ano “é em certa medida um resultado expectável”.

Se olharmos para os números, verificamos que há uma quebra significativa das receitas, o que tem a ver com o adiamento dos pagamentos em sede de IRC e IVA – uma opção do Governo para apoiar a tesouraria das empresas. Verificamos também que há uma quebra nas receitas contributivas, que é resultado do aumento do desemprego, fazendo-se refletir na diminuição das contribuições para a Segurança Social”, justificou José Luís Carneiro.

No que se refere à componente relacionada com o aumento da despesa, José Luís Carneiro destacou o aumento dos apoios às famílias “em dificuldades, nomeadamente o apoio aos trabalhadores informais ou independentes” que não tinham mecanismos de proteção social.

Verifica-se que há uma despesa significativa com o layoff, que se destina a proteger o emprego, e que houve um reforço muito elevado do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), quer em meios humanos, quer em meios materiais, para fazer face às consequências imediatas e graves da Covid-19″, sustentou o “número dois” da direção dos socialistas.

De acordo com José Luís Carneiro, em função das medidas tomadas pelo Governo português e pela União Europeia, “é possível agora olhar para o futuro com maior confiança”.