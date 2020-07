Já se conhecem os primeiros nomeados para o Booker Prize de 2020. A longlist do principal prémio de ficção em língua inglesa foi revelada online durante os primeiros minutos desta terça-feira. A lista inclui Hilary Mantel, apontada como uma das candidatas mais prováveis (a integrar a lista mas também a ganhar o Booker), mas não o de Ali Smith, outra favorita. O número de escritores britânicos é, este ano, relativamente diminuto — são apenas três, Mantel incluída.

Pelo contrário, os autores de nacionalidade norte-americana estão em grande maioria (nove dos 13 romances selecionados), o que poderá significar um regresso às vitórias americanas e uma derrota para Mantel e para o volume final da trilogia sobre Thomas Cromwell. Depois de o Booker Prize ter mudado as regras para incluir escritores de outras nacionalidades, o prémio foi atribuído duas vezes seguidas a norte-americanos — a Paul Beatty, por The Sellout, e a George Saunders, por Lincoln in the Bardo, em 2016 e 2017, respetivamente.

Este rol de vitórias foi interrompido em 2018 por Anne Burns, autora de The Milkman. Burns foi o primeiro autor da Irlanda do Norte a vencer o galardão de ficção em inglês. No ano passado, o Booker foi pela primeira vez entregue a duas obras em simultâneo, The Testaments, da canadiana Margaret Atwood, e Girl, Woman, Other, da britânica Bernardine Evaristo.

Os 13 romances que compõem a longlist de 2020 são:

The New Wilderness, Diane Cook (EUA). Oneworld Publications; This Mournable Body, Tsitsi Dangarembga ( Zimbabué ). Faber & Faber; Burnt Sugar, Avni Doshi (EUA). Hamish Hamilton, Penguin Random House; Who They Was, Gabriel Krauze (Reino Unido). 4th Estate, HarperCollins; The Mirror & The Light, Hilary Mantel (Reino Unido). 4th Estate, HarperCollins; Apeirogon, Colum McCann (Irlanda/EUA). Bloomsbury Publishing; The Shadow King, Maaza Mengiste (Etiópia/EUA). Canongate Books; Such a Fun Age, Kiley Reid (EUA). Bloomsbury Circus, Bloomsbury Publishing; Real Life, Brandon Taylor (EUA). Originals, Daunt Books Publishing; Redhead by The Side of The Road, Anne Tyler (EUA). Chatto & Windus , Vintage; Shuggie Bain, Douglas Stuart (Escócia/EUA). Picador, Pan Macmillan; Love and Other Thought Experiments, Sophie Ward (Reino Unido). Corsair, Little, Brown; How Much of These Hills is Gold, C Pam Zhang (EUA). Virago, Little, Brown.

Será agora preciso quase dois meses para se saber quais os seis finalistas do prémio de ficção de literatura em língua inglesa. A shortlist de seis romances será anunciada, também online, a 15 de setembro e o finalista, como é costume, em outubro, no dia 27.

Em 2019, o Booker Prize foi pela primeira vez entregue a duas obras em simultâneo, The Testaments, de Margaret Atwood (editado em Portugal pela Bertrand), e Girl, Woman, Other, de Bernardine Evaristo (que está para ser publicado pela Elsinore). No ano anterior, o prémio foi para Anne Burns, a primeira vencedora da Irlanda do Norte, pelo romance Milkman.