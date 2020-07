A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Estudantes internacionais brasileiros com intenção de ingressar na Universidade do Porto no próximo ano letivo estão com problemas na obtenção de visto, devido à Covid-19 que obrigou consulados a encerrar, disse esta quarta-feira fonte oficial.

No Brasil, quase todos os consulados passaram para atendimento digital e não estão a conseguir dar vazão aos pedidos de vistos [para estudar], principalmente nas áreas menos povoadas, sem ser [as cidades] de São Paulo e Rio de Janeiro”, avançou à agência Lusa fonte da Reitoria da Universidade do Porto (U.Porto).

A U.Porto desencadeou diligências junto das autoridades brasileiras no sentido de “sensibilizar” para a resolução da dificuldade na obtenção de vistos em tempo útil, para conseguirem iniciar o ano letivo 2020-2021, acrescentou fonte da Reitoria.

Com o fecho dos atendimentos presenciais nos consulados no Brasil, está a ser “muito difícil” os estudantes internacionais brasileiros conseguirem o visto para virem para Portugal “em tempo útil” e esse problema burocrático pode impedir que os alunos consigam chegar ao Porto a tempo do início do ano letivo e, como consequência, baixar o número das matrículas no próximo ano letivo 2020-2021.

Dados sobre os estudantes que a U.Porto recebeu do Brasil para completar um grau completo (licenciatura, mestrado integrado, mestrado ou doutoramento), indicam que o ano letivo de 2019/2020 foi o que acolheu mais alunos oriundos daquele país (2.866) dos últimos cinco anos.

As indicações que vão chegando à Universidade do Porto, via mensagens de correio eletrónico ou outras, referem que a grande “maioria dos estudantes internacionais têm vontade de vir estudar para o Porto”, mas estão a enfrentar dificuldades burocráticas, designadamente na obtenção de vistos.

Aquilo que nos parece que vai ser a grande dificuldade é a questão burocrática da própria viagem e nisso inclui-se as restrições que haverá, ou não, para certas nacionalidades virem para Portugal ou para a União Europeia, nomeadamente o Brasil”.

O número de estudantes brasileiros inscritos na Universidade do Porto em 2019/2020 cresceu quase 30% face a 2018/2019, uma subida explicada pela U.Porto pelo vontade de estudar numa universidade europeia que reconhece o exame nacional brasileiro.

A evolução de crescimento do número de estudantes brasileiros, entre outros fatores, deveu-se também às “alterações processuais nas candidaturas de estudantes brasileiros”, explicou à Lusa fonte oficial da U.Porto.

Desde o ano letivo 2016/2017 que a U.Porto permite a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio, feito no Brasil equivalente ao ensino secundário português, na candidatura feita através do Concurso Especial para Estudantes Internacionais e que se destina apenas aos cursos de licenciatura e mestrado integrado.

Uma análise à evolução anual de estudantes que a U.Porto recebeu do Brasil indica que houve uma “evidente evolução” entre 2015/2016, ano letivo em que chegaram ao Porto 736 brasileiros, e o corrente ano letivos, em que se matricularam 2.866 estudantes.