As eleições do Benfica ainda não têm data marcada e serão apenas em outubro. Ou seja, quando estamos a mais de dois meses de escrutínio, ainda há a final da Taça de Portugal, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (a que se pode seguir o playoff, neste caso já a duas mãos) e o arranque do Campeonato, com uns jogos da Seleção pelo meio. No entanto, as “histórias” típicas de campanha já começaram esta quarta-feira e a envolver quatro dos campeões europeus do Benfica no início da década de 60 (1961 e 1962), alguns com cinco finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus pelos encarnados: António Simões, Cruz, Mário João e Ângelo.

Ao início da tarde, João Noronha Lopes, candidato que oficializou na passada semana a candidatura ao próximo sufrágio eleitoral, anunciou nas plataformas de comunicação o apoio das quatro glórias do clube da Luz.

Mais tarde, fonte do Benfica ligada à candidatura de Luís Filipe Vieira mostrava estranheza pela colocação de Cruz na lista, até por estar com a filha, Cristina, na Comissão de Honra do líder dos encarnados desde 2003, ao mesmo tempo que dizia que também Mário João não estaria com Noronha Lopes. “Tenho autorização do meu pai para vos dizer que ele apoia a recandidatura do senhor Luís Filipe Vieira”, disse Cristina Cruz ao jornal A Bola. “Não vou apoiar ninguém”, disse também Mário João ao Record, demarcando-se das próximas eleições.

“Depois da clarificação de Mário João e Cruz, quero sublinhar que jamais teria anunciado o seu apoio sem a garantia do seu consentimento e lamento que nos tenhamos vistos implicados num mal entendido. Ambos são símbolos do clube e não devem ser envolvidos em polémicas. Pelo meu lado, mantenho a minha profunda admiração pelos dois e o meu compromisso duma campanha eleitoral credível, transparente e democrática”, destacou já de noite João Noronha Lopes, num esclarecimento feito em comunicado. Em paralelo, a notícia que dava conta do apoio dos quatro campeões europeus do Benfica, que desta forma fica assim reduzido a António Simões e Ângelo, foi também ela apagada do site da candidatura para evitar mais mal entendidos.