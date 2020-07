O central Chancel Mbemba efetuou exercícios de “treino integrado condicionado” no FC Porto, e Uribe e Luís Díaz continuam em tratamento a lesões, a três dias da final da Taça de Portugal em futebol.

A informação foi dada pelos ‘dragões’, com Mbemba, habitual companheiro de Pepe no eixo da defesa portista, ainda a recuperar, depois de ter falhado o jogo da última jornada, devido a fadiga muscular.

Do jogo em Braga, resultaram lesões de Uribe e Luís Díaz, o primeiro com uma contusão com entorse no joelho esquerdo, e o segundo com uma mialgia na face posterior da coxa esquerda, e que foram ‘forçados’ a sair devido no decorrer da partida.

Fora das opções de Sérgio Conceição para a final de sábado frente ao Benfica está Marcano, com o central espanhol de fora dos treinos desde maio, quando sofreu uma rotura de ligamentos, que o fez falhar a retoma da época, suspensa em março.

O campeão FC Porto tem nova sessão de treino agendada para quinta-feira no Olival, a partir das 10h30.

A final da Taça de Portugal, que opõe os ‘dragões’ às ‘águias’, disputa-se no sábado no Estádio Cidade de Coimbra (20h45).